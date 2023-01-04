Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt genelindeki binlerce öğrenci, öğretmen ve velinin heyecanla beklediği yarı yıl tatiline ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. İşte, gözlerin çevrildiği 15 tatil ne zaman başlıyor ve hangi tarihlere denk geliyor sorularının yanıtları...