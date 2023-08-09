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        Haberler Gündem YARIM GRAM ALTIN KALKTI MI? Hediyelik yarım gram altın üretimden kalktı mı, satılmayacak mı?

        Yarım gram altın kalktı mı? Hediyelik yarım gram altın satılmayacak mı?

        Yarım gram altın kalktı mı sorusu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ardından araştırılmaya başlandı. Yayımlanan genelge ile rafinerilerin artık en az 1 gram ve en çok 100 gram altın üretebileceğini açıklandı. Son dakika gelişmesinin ardından yarım altının satıştan kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu. İşte yarım gram altın satışına ilişkin yayınlanan genelge...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 10:19
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        Yarım altının satıştan kalkıp kalkmadığı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı gram altın üretimine ilişkin yeni bir karar aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram ağırlığında üretilebilecek. Son dakika kararının ardından gözler "Yarım gram altın satılmayacak mı, üretimden kalktı mı?" sorusuna çevrildi. İşte yarım gram altın satışına ilişkin merak edilen detaylar...

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        YARIM GRAM SATIŞTAN KALKTI MI?

        Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, bundan böyle basılı altınlar en az 1 gram, en çok 100 gram olarak üretilecek.

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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelge yayımladı. Genelge'de yer alan bilgilere göre basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek.

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        Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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