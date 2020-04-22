Bankalar yarın açık mı? Bankalar 24 Nisan Cuma günü açık mı? soruları hem yarın kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hem de bu gece yarısı saat 24.00'den itibaren 31 ilde geçerli olacak sokağa çıkma yasağı için soruluyor. Bankaların 23 - 24 Nisan çalışma saatleri ile ilgili detaylar haberimizde.

BANKALAR 23 NİSAN'DA AÇIK MI? (YARIN)

Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aynı zaman da Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bağımsızlığının en önemli adımının atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak milli bayramlar arasında yer alıyor. O yüzden yarın 81 ildeki tüm banka şubeleri kapalı olacak.

24 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

24 Nisan Cuma günü ise 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının 2. günü olacak. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre 24 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağının olduğu 31 ilde şubeler kapalı olacak. Bu iller dışında hizmet verecek şubelerde EFT, takas ve nakit işlemler yapılabilecek.

Borsa İstanbul, 23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle bir gün kapalı olacak. 24 Nisan Cuma günü borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP),borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında normal faaliyetler sürecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan Cuma günü idari izinli sayılacağını duyurdu.

30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz şu şekilde:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van