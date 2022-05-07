Anneler günü yaklaştıkça çiçek alıp annesini mutlu edecek olanlar tarafından yarın çiçekçiler açık mı sorusu gündemindeki yerini koruyor. 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan anneler günü için hazırlıklar sürerken Anneler Günü için annesini ziyaret edecek olanlar yarın çiçekçiler kapalı mı sorusuna yanıt aradı. Peki 9 Mayıs Anneler gününde çiçekçiler açık mı? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...