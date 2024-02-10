Yarın hava nasıl olacak? Meteorolojiye göre 11 Şubat Pazar hava durumu
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt meteorolojiden geldi. Yapılan tahminlere göre hafta sonu hava koşulları da belirlendi. Peki, yarın yani 9 Şubat Pazar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere hava nasıl olacak? İşte, detaylar....
"Yarın hava nasıl olacak?" sorusu, hafta sonuna girdiğimizde vatandaşlar tarafından en çok aratılan konu. Meteoroloji yurt genelinde tahminlerini yayınladı ve Pazar günü havanın nasıl olacağı belli oldu. İşte, 9 Şubat Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve yurt genelinde hava durumu...
YARIN (11 ŞUBAT PAZAR) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da yarın adeta bahar havası esecek. Sıcaklıklar 18 dereceye kadar çıkaken, güneş de kendini gösterecek.
Ankara'da yarın hava sisli olacak. Ancak sıcaklıklar 15 derece civarında seyredecek ve yağış olmayacak.
İzmir ise yağışlı bir güne uyanacak. Sıcaklar 19 dereceye çıksa da gün boyu yağmur yağacak.
YARIN (11 ŞUBAT PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yarın Türkiye resmen yazdan bir gün yaşayacak. Ülkede sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrederken; yurt geneli güneşli ve yağışsız olacak.