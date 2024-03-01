YARIN (2 MART CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da yarın hava hafif sağanak yağışlı olacak ancak sıcaklıklar düşmeyecek ve ortalama 15 derece civarında seyredecek.

Ankara da mega kent gibi hafif sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında değişecek.

İzmir'de ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir'de de sıcaklıklar kendisini koruyacak ve 19 dereceye kadar çıkacak.