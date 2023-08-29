Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yarın kargolar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar çalıyor mu? İşte detaylar - Merak Edilenler Haberleri

        Yarın kargolar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar çalıyor mu? İşte detaylar

        Kargolar 30 Ağustos Çarşamba günü açık mı? Yarın kargo gönderecekler veya kargo teslim alacaklar merak içerisinde bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, kargolar yarın açık mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 15:38 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kargolar 30 Ağustos Çarşamba yani yarın günü çalışıyor mu? 30 Ağustos Çarşamba günü kargo teslim edip gönderilebilecek mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tam gün resmi tatil olması nedeniyle bu sorunun cevapları merak edilip araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

        2

        30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        Bilindiği gibi kargo şirketleri resmi tatillerde hizmet vermiyor. Yarın, yani 30 Ağustos Çarşamba günü tam gün tatil olacağı için kargo şirketleri gün boyu kapalı olacak.

        3

        Ayrıca PTT de resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan biri. Buna göre 30 Ağustos'ta PTT tam gün kapalı olacak.

        #28 Ekim
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        AB'de kayıt altına alınan en büyük yangın!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı