Haberler Ekonomi Merak Edilenler Yarın kargolar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar çalıyor mu? İşte detaylar - Merak Edilenler Haberleri

Yarın kargolar açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar çalıyor mu? İşte detaylar Kargolar 30 Ağustos Çarşamba günü açık mı? Yarın kargo gönderecekler veya kargo teslim alacaklar merak içerisinde bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, kargolar yarın açık mı? İşte merak edilen soruların cevabı... Habertürk Giriş: 29.08.2023 - 15:38 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:38 facebook

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Kargolar 30 Ağustos Çarşamba yani yarın günü çalışıyor mu? 30 Ağustos Çarşamba günü kargo teslim edip gönderilebilecek mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın tam gün resmi tatil olması nedeniyle bu sorunun cevapları merak edilip araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

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30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? Bilindiği gibi kargo şirketleri resmi tatillerde hizmet vermiyor. Yarın, yani 30 Ağustos Çarşamba günü tam gün tatil olacağı için kargo şirketleri gün boyu kapalı olacak.

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Ayrıca PTT de resmi tatillerde kapalı olan kurumlardan biri. Buna göre 30 Ağustos'ta PTT tam gün kapalı olacak.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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