15 NİSAN SALI OKUL VAR MI?

Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen), Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan ve 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 1 günlük iş bırakma kararı aldı.

Eğitim-Bir-Sen, Şanlıurfa Siverek’te bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından 15 Nisan’da ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Eğitim-Bir-Sen olarak Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek, eğitimcilerimizi, öğrencilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan şiddet eylemlerindeki artışa dikkati çekmek ve güvenli çalışma ortamının tesisi hususunda gerekli her türlü çalışmanın ivedilikle yapılmasını haykırmak için 15 Nisan 2026 tarihinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Aynı gün, Siverek ilçesinde yürüyüş ve geniş katılımlı basın açıklaması yapacağız. Eş zamanlı olarak diğer illerde basın açıklamaları ile şiddeti protesto edeceğiz” denildi.

İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa Bursa ve diğer illerde okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Valilikler yada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.