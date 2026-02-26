Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Perşembe okul var mı, ders yapılacak mı?

        Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat okul var mı, ders yapılacak mı?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği illerde, öğrenciler ve veliler, "Yarın okul var mı?", "Hangi illerde okullar tatil edildi?" ve "Kar tatili olan iller hangileri?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayına dikkat çekerek sürücüleri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. 26 Şubat Perşembe günü başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının etkisini arttığı illerde valilikler eğitime ara verildiğini duyurdu. İşte 26 Şubat 2026 Perşembe kar tatili olan iller...

        Giriş: 26.02.2026 - 00:25
        1

        Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, birçok ilde etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışı alan illerde eğitime ara verilme ihtimali artarken, kar tatili için gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "Yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Perşembe okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte 26 Şubat okulların tatil olduğu iller listesi...

        2

        YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Valilikler olumsuz hava koşullarının yaşandığı illerde okulların tatil edildiği duyuruyor. 26 Şubat Perşembe günü bazı illerde olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime ara verildi.

        3

        MALATYA

        Malatya'nın Arapgir ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Arapgir Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde ise tipi ve buzlanma etkili oluyor.

        Kırsal mahallelerde devam eden yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yarın taşımalı eğitime ara verildi.

        4

        ERZURUM

        Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Vali Aydın Baruş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.

        5

        Baruş, şunları kaydetti:

        "Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

