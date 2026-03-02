Canlı
        Haberler Bilgi Yarın okullar tatil mi 3 Mart 2026 Salı İstanbul'da okul var mı, yok mu?

        Yarın okullar tatil mi? 3 Mart 2026 Salı İstanbul'da okul var mı?

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde yaşanan ve kamuoyuna "öğrenci dehşeti" olarak yansıyan olay, eğitim camiasını yasa boğdu. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki F.S.B., iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Olaya tepki gösteren Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen 1 gün iş bırakma kararı aldı. Yaşanan son dakika gelişmesi, "Yarın okullar tatil mi? 3 Mart 2026 Salı İstanbul'da okul var mı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 3 Mart Salı okulların durumu...

        Giriş: 02.03.2026 - 23:53
        İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 2 Mart Pazartesi günü yaşanan 'öğrenci dehşeti'nin ardından İstanbul'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan ve bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay sonrasında Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir Sen 1 gün iş bırakma kararı aldı. Peki, "Bugün okullar tatil mi, 3 Mart 2026 Salı İstanbul'da okul var mı, yok mu?" İşte detaylar...

        2

        İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Olaya tepki gösteren Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen 1 gün iş bırakma kararı aldı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Talip Geylan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını talep etmek ve bugünkü menfur saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak için yarın İSTANBUL’daki tüm okullarımızda bir günlük iş bırakma kararı aldık. Meslektaşımıza rahmet niyaz ediyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

        Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sosyal medyadan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

        İstanbul-Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 11.Sınıfta okuyan ve disiplinsizliği bulunan bir öğrenci, kesici aletle gerçekleştirdiği saldırıda iki öğretmenimizi ve bir öğrencimizi yaralamıştır.

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Nur Çelik öğretmenimiz hayatını kaybetmiştir. Öğretmenimizin ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz.

        Tedavisi devam eden meslektaşımıza ve öğrencimize acil şifalar diliyor, bu vesileyle okullarımızda güvenlik açığı oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz.

        Okulların güvenliğine dikkat çekmek, Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak ve şiddete tepki koymak için YARIN İstanbul’da eğitim kurumlarında 1 günlük iş bırakıyoruz.

        3

        İstanbul Valiliği yada Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki F.S.B., iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırgan gözaltına alındı. Olaya tepki gösteren Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir Sen 1 gün iş bırakma kararı aldı

