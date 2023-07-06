BİM aktüel 7 - 11 Temmuz kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi
BİM'de haftanın fırsatları dikkat çekti. BİM aktüel kataloğunda temmuz ayı fırsatları yakından takip ediliyor. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte, BİM aktüel 7 - 11 Temmuz indirimli ürünler listesi...
BİM 7 - 11 Temmuz kataloğu yayında. BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 7 - 11 Temmuz kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel fiyat listesi...
7 TEMMUZ 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU
RKS Kickscooter T8 - 16,499 TL
RKS Elektrikli Bisiklet BN5 Pro - 11.499 TL
LG 55UQ75006LF 55 İNÇ UHD SMART TV - 14.799 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak - 1,299 TL
Hp Bluetooth Wireless Klavye - 429 TL
Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisikleti - 2.099 TL
Katlanır Tekstil Şezlong - 149 TL
Ruta Gölgelikli Salıncak - 3.950 TL
Tavus Katlanabilir Salıncak - 2.999 TL
Esem Comfort Tokalı Çapraz Terlik Kadın - 149 TL
Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 160x220 cm - 169 TL
Kapitoneli Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 200x220 cm - 199 TL
Pötikare Kısa Kollu Gömlek Erkek M, L Beden - 99 TL
Akınalbella Kadın-Erkek Eva Sandalet - 129 TL
Okyanus Home Çizgili Banyo Seti - 259 TL
Mr. Green Deterjan Hazneli Mop - 259 TL
Deterjanlık 5,5 L - 22,50 TL
Hobby Life Çamaşır Selesi 30 L - 59 TL
Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 58 L - 129 TL
Maxi Pattisserie Ayaklı Servis Tabağı - 149 TL
Paşabahçe Kapaklı Yuvarlak Tencere - 89 TL
Paşabahçe Baton Kek Kalıbı - 59 TL
Paşabahçe Villa Patisserie Saklama Kabı - 99 TL
Paşabahçe Diamond Su Bardağı 6'LI - 89 TL