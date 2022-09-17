2022 KPSS’ye girmek için hazırlık yapan adaylar yarınki sınav için araştırmalara başladı. 18 Eylül Pazar günü KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür oturumu gerçekleşecek. Soruların çalındığı iddiasıyla iptal edilen ve ikincisi düzenlenecek olan sınav için hazırlanan adaylar yarın toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Sınav yerlerine rahat ve sorunsuz bir şekilde ulaşmaları için adayların toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlanmaları sağlanıyor. Adaylar bu uygulamadan yarın için de geçerli olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz olacak mı? İşte KPSS merak edileneler…