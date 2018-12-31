Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişine izin verilen araç sınıf ve modellerin belirtildiği 02.11.2016 gün ve 2016/8-1 sayılı UKOME kararı gereği 6001 sayılı kanunun 30/2 maddesi gereği uygulanan cezai yaptırımlar; 28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7159 Kanun No.lu “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yeniden düzenlenmiştir.
Söz konusu yasada; “02.11.2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30’uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip gideri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28.02.2019 tarihine kadar başvurulması halinde 29.03.2019 tarihine kadar red ve iade edilir.” denilmekte olup, bu madde 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ayrıca; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçişine izin verilen araçlar yeni alınan UKOME kararı ile revize edilmiştir. Güncel UKOME kararına göre;
- Tüm 1. Sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanabilecektir.
- 2. Sınıf Araç olup, ruhsatında Kamyonet veya Otomobil yazan araçlar ise sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanabilecektir. Bu araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanmalarındaki yasak devam etmektedir.
- 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf ve 5. Sınıf olup, ruhsatında Kamyon, Otobüs (Tüm yolcu servis araçları, Toplu Taşıma Araçları, Turizm, Okul, İETT ve Özel Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş., Taksi dolmuş, Karavan vb. hariç) Tır ve Çekici yazan araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde uygulanan yasaklar devam etmektedir. Bu araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.
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