Yarının Kadın Yıldızları başvuruları başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding’in sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, genç kadın müzisyenlere desteğini sürdürüyor.

İstanbul Müzik Festivali’nin TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında başlattığı “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu” için başvurular başladı. Bugüne kadar 120 genç sanatçının müzik kariyerine katkı sağlayan fona başvurular 13 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabiliyor.

REKLAM

Fona yurtdışında lisans veya lisansüstü seviyesinde bir müzik okulundan kabul alan, müzik eğitimini yurtdışında sürdüren ya da müzik eğitimini yurtdışı veya yurtiçinde sürdüren ve kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılmak veya çalgı almak için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

Başvurular, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, arp sanatçısı ve akademisyen İpek Mine Sonakın, keman sanatçısı Nilay Sancar ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. TSKB’nin destekleriyle oluşturulan fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.