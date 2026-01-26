Habertürk
Habertürk
        Yarının Kadın Yıldızları başvuruları başladı

        Yarının Kadın Yıldızları başvuruları başladı

        İstanbul Müzik Festivali'nin, TSKB işbirliğinde genç kadın müzisyenleri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu" için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 13 Mart Cuma...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 11:51 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:52
        Yarının Kadın Yıldızları başvuruları başladı
        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding’in sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Müzik Festivali, genç kadın müzisyenlere desteğini sürdürüyor.

        İstanbul Müzik Festivali’nin TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında başlattığı “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu” için başvurular başladı. Bugüne kadar 120 genç sanatçının müzik kariyerine katkı sağlayan fona başvurular 13 Mart Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabiliyor.

        Fona yurtdışında lisans veya lisansüstü seviyesinde bir müzik okulundan kabul alan, müzik eğitimini yurtdışında sürdüren ya da müzik eğitimini yurtdışı veya yurtiçinde sürdüren ve kariyer gelişimine olumlu katkıda bulunacak ustalık sınıfı, orkestra seçmesi, uluslararası yarışma gibi etkinliklere katılmak veya çalgı almak için desteğe ihtiyaç duyan kadın müzisyenler başvurabiliyor.

        Başvurular, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, arp sanatçısı ve akademisyen İpek Mine Sonakın, keman sanatçısı Nilay Sancar ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek. TSKB’nin destekleriyle oluşturulan fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.

        1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali'nin destekçileri arasında yer alan TSKB, kadınların güçlenmesi yönündeki sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında “Yarının Kadın Yıldızları” projesinde eğitim destek sponsoru olarak yer alıyor.

        Projenin bu yılki kanaat önderi: Flüt sanatçısı Aslıhan And Say

        “Yarının Kadın Yıldızları” fonundan yararlanmaya hak kazanan genç yıldızların 54. İstanbul Müzik Festivali izleyicisinin karşısına çıkacağı konserde, flüt sanatçısı Aslıhan And Say kanaat önderi olarak genç müzisyenlerle birlikte sahnede olacak. Konser 17 Haziran Çarşamba akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek.

        #Yarının Kadın Yıldızları
        #İstanbul Müzik Festivali
