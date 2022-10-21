Yeni eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile sömestr tatili tarihi belli oldu. MEB iş takvimi ile yarı yıl tatilinin hangi günlere denk geldiği açıklandı. Peki, Yarıyıl (15 tatil) ne zaman? 2022-2023 MEB takvimine göre sömestr tatili ne zaman? İşte detaylar...