YAŞ'ın perde arkası! Org. Güler'in görev süresi seneye de uzayabilir 0:00 / 0:00

Yüksek Askeri Şura’da yeni yasayla birlikte bazı komutanların görev sürelerinin uzatılması, orgeneral sayısının düşürülmesi, sivil otorite ile uyumlu çalışma gibi kriterlerle önemli kararlar alındı. Yeni yasayla birlikte görev süreci ve yaş haddi dolan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’in görev süresi bir yıl uzatılırken, aynı inisiyatif, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları için kullanılmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz emekliye sevk edildi. Toplamda 38 general ve amiral emekli edilirken, 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. YAŞ toplantılarının perde arkası her zaman önemli sayılmıştır. Bu geleneği bozmayalım dedik ve üst düzey bir iki telefon görüşmesinden sonra Yaş'ın perde arkasında neler oldu yazalım dedik. Bilmek sizin de hakkınızdır. İşte detaylar:

GÜLER BELLİYDİ 67 yaşında olan ve yasa çıkmasaydı emekli edilmesi gereken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi bir yıl uzatıldı. Yeni yasa, 75 yaşına kadar askerlerin görev sürelerinin uzatılmasına imkân tanıyor. Orgeneral Güler ismi üzerinde hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müşterek uzlaşması vardı. Bu isim üzerinde tam mutabakat sağlandı. Güler’in çalışmalarıyla ilgili herkesin memnuniyetini ifade etmesi üzerine görev süresi bir yıl uzatıldı. Orgeneral Güler’in görev süresinin önümüzdeki yıl da uzatılabileceği ifade ediliyor. Güler emekli edilseydi yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Orgeneral Musa Avsever atanacaktı. Avsever’in, 1. Ordu’dan doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na getirilmesini uygun bulunmadı. Kara Kuvvetleri’nde biraz daha tecrübe kazanması tercih edildi. Sınır ötesi operasyonların gündemde olduğu bir dönemde Genelkurmay Başkanlığı’da değişikliğe gidilmesi uygun bulunmadı.

HAVA KUVVETLERİ SÜRPRİZ OLDU YAŞ’ın en sürpriz kararı Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile ilgili oldu. YAŞ’a girilirken, “İnsani ilişkileri sıcak. Karadenizli/Of’lu. Cumhurbaşkanı’na en yakın isimlerden biri” denilen Küçükakyüz’ün görev süresi uzatılmadı ve emekli edildi. Aynı durum Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal için de söz konusuydu. Kuvvet komuta kademesindeki bütün isimlerin kalması önerisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul görmedi. İnisiyatif sadece Orgeneral Güler için kullanıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na, Elazığlı bir isim Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan getirildi. Tahıl koridoru anlaşmasında İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye’yi temsil eden Tümgeneral Göksel Kahya’nın görev süresi de uzatıldı. Birçok Karargah görevi bulunan Göksel Kahya’nın Belçika’daki NATO Karargahı’na, Türkiye’yi temsilen Karargah Subayı’yı olarak atanacağı belirtildi.

ATAMALAR NASIL YAPILDI Eskiden Yüksek Askeri Şura toplantıları, yaşanan gerginlikler, itirazlar ve şerhler nedeniyle gergin ve sıkıntılı geçerdi. Yapılan görüşmeler ve müzakereler nedeniyle 3-4 gün sürerdi. YAŞ’ın yapısının değişmesi, sivil ağırlığının artması ve sivil otoritenin isteklerinin gerçekleşmesi nedeniyle şimdi bir günde tamamlanıyor. Kararların nasıl alındığına değinmek gerekirse; Askerler, askeri, teknik ve disiplin açısından kendi tekliflerini hazırlıyor. Kuvvet komutanlıkları Genelkurmay’la koordine oluyor; teklifler Bakanlığa gidiyor. Milli Savunma Bakanı kendi tekliflerini, Cumhurbaşkanlığı ile koordine ederek YAŞ’a getiriyorlar. Bütün hazırlıklar YAŞ öncesinde yapılıyor. İsimler belli olduktan sonra, Anıtkabir ziyareti ve ardından YAŞ yemeği yeniyor ve kararlar imzalanıyor.