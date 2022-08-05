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YAŞ'ta önemli kararlar! Suriye harekatı komutanına terfi

Yüksek Askeri Şura dün tamamlandı. Genelkurmay Başkanı Güler'in görev süresi uzatılırken, diğer yandan Suriye harekatlarını gerçekleştiren Tümgeneral Yılmaz Yıldırım korgeneralliğe terfi etti. Kardak kayalıklarına Türk bayrağı diken Tuğamiraller Ercan Kireçtepe ile Mustafa Turhan Ecevit'in de görev süresi uzatıldı.

YAŞ'ta önemli kararlar! Suriye harekatı komutanına terfi - Güncel haberler
YAŞ'ta önemli kararlar! Suriye harekatı komutanına terfi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında önemli kararlar alındı. Genelkurmay Başkanı'nın ve tahıl koridoru anlaşmasının kritik isminin görev süresi uzatıldı. Suriye harekatlarının sevk ve idaresini gerçekleştiren 7. Kolordu Komutanı Yılmaz Yıldırım terfi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura'dan önemli kararlar çıktı. Hem görev süresi hem de yaş haddi dolan Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl uzatıldı. Güler, 1990'dan sonra bu görevi dört yıldan daha uzun süre yerine getiren ilk isim oldu.

HAVA VE DENİZ’DE DEĞİŞİM

YAŞ kararıyla, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, emekliye sevk edilirken; yerine Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu getirildi. Tatlıoğlu döneminde Donanma Komutanlığı, mavi vatanın korunmasında ve sondaj faaliyetlerine yönelik refakat görevlerinde başarılı işlere imza atıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de emekli edildi. yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan geldi. Orgeneral Gülan, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütüne büyük darbe vuran hava harekatlarını yöneten isimlerdendi.

İKİ İSİM KORGENERAL OLDU

YAŞ'ta 16 general ve amiralin de bir üst rütbeye terfisi kararlaştırıldı. Suriye harekatlarının sevk ve idaresini gerçekleştiren 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, korgeneralliğe terfi ettirildi. halen Azerbaycan Görev Gücü Komutanlığını yürüten Tümgeneral Bahtiyar Ersay da korgeneral oldu.

KARDAK KAHRAMANLARININ GÖREVİ UZADI

YAŞ toplantısında, 40 general ve amiralin görev süreleri uzatıldı... Tahıl koridoru anlaşması kapmasında İstanbul'da kurulan, müşterek koordinasyon merkezinde Türkiye'yi temsil eden tümgeneral Göksel Kahya görev süresi uzatılan isimler arasında yer aldı. Kardak kayalıklarına Türk bayrağı diken Tuğamiraller Ercan Kireçtepe ile Mustafa Turhan Ecevit'in de görev süresi uzatıldı.

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