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        Haberler Gündem Yasa dışı bahisçiler asgari ücreti de malzeme etti

        Yasa dışı bahisçiler asgari ücreti de malzeme etti

        Son dönemde art arda gerçekleşen operasyonlarla darbe yiyen yasa dışı bahisçiler bu kez asgari ücreti malzeme edindi. Milyonlarca çalışanın beklediği zam oranı üzerine bahis açtı. Habertürk çizeri Can Baytak da konuyu çizgilerine taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 18:51 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:51
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        Asgari ücret yasa dışı bahis konusu
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        Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı beklerken konu, son dönemki operasyonlarda darbe yiyen yasa dışı bahisçilere de malzeme oldu.

        Sözcü TV muhabiri Kardelen Kocatürk'ün haberine göre yasa dışı bahis siteleri konuyu özel oranlarla bahse açtı.

        Söz konusu sitelerde özel oranlar verilerek “Asgari ücret ne kadar olur?” adı altında açılan bahislerde en düşük limitin 300 lira olarak belirlendiği görüldü. Barajın ise 20 bin 885 lira olduğu asgari ücret için iki seçenek sunuldu: Üstüne 2,4 oran, altına ise 1,75 oran verildi.

        Habertürk çizeri Can Baytak da konuyu çizgilerine taşıdı.

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        #asgari ücret
        #yasa dışı bahis
        #haberler
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