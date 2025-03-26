Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Olay, Kütahya'da meydana geldi. Kütahya'da aldatıldığını düşünen bir koca dehşet saçtı. Hem eşini hem de gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı vurarak öldürdü. Katil zanlısı vahşetin ardından evinin önünde yakalandı.

Habertürk Giriş: 26.03.2025 - 20:24 Güncelleme: 26.03.2025 - 20:24 facebook

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