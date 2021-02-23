Sokaktaki infazın ardından yasak aşk çıktı! 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, dün sokak ortasında arabadan açılan ateş sonucu 43 yaşındaki Birgül Y. hayatını kaybetti. Birgül Y.'nin, birilerinden kaçtığı sırada arabayla önünü kesen zanlılar tarafından silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.

ÜÇ KURŞUNLA AĞIR YARALANDI

Arabadan açılan ateş sonucunda vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Birgül Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayla ilgili 2 kişi de yakalanarak gözaltına aldı.

İKİSİ DE EVLİ, AYRILMAK İSTEMİŞ

DHA'da yer alan habere göre evli ve 5 çocuk babası olan Hasan D.'nin, ilişki yaşadığı kendisi gibi evli olan 3 çocuk annesi Birgül Y.'yi, iddiaya göre kendisinden ayrılmak istediği için sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olaydan sonra kaçan ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Hasan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hasan D.'nin 12 yıllık, Birgül Y.'nin ise 27 yıllık evli olduğu öğrenildi.