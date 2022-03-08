Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Yasak Elma 134. bölüm full izle! FOX TV Yasak Elma son bölüm izle tek parça kesintisiz
ABONE OL

Yasak Elma 134. son bölüm tek parça izle! Yasak Elma son bölüm FOX TV izle!

Yasak Elma 5. sezonuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünü kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen izleyicileri Yasak Elma son bölüm izleme linkini araştırıyor. İşte Yasak Elma 134. son bölüm tek parça izle

Yasak Elma 134. bölüm full izle! FOX TV Yasak Elma son bölüm izle tek parça kesintisiz

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Yasak Elma”, her pazartesi FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yasak Elma 134. son bölüm tek parça izleme linki...

YASAK ELMA 134. BÖLÜM İZLE!

Yasak Elma 134. bölümü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.fox.com.tr/Yasak-Elma/bolum/134

YASAK ELMA 134. BÖLÜM ÖZETİ

Kumru’nun annesi Handan gelir gelmez Kumru’nun başına gelenlerden Yıldız’ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır. Handan Yıldız’ı alt etmenin yolunun Ender’den geçtiğini öğrenir...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında, nereli?
TELEVİZYON Üç Kız Kardeş Türkan’ı kimdir?
'Üç Kuruş'ta her şey yeniden başlıyor!
TELEVİZYON 'Üç Kuruş'ta her şey yeniden başlıyor!
SHOW TV'den '8 Mart Kadınlar Günü'ne özel tanıtımlar!
TELEVİZYON Show TV'den '8 Mart'a özel tanıtımlar!
8 Mart TV yayın akışı 2022 Salı! Bugün TV'de hangi diziler var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYON Bugün TV'de neler var? 8 Mart yayın akışı
Baba 4. bölüm tanıtımı: 'Kadir' harekete geçiyor!
TELEVİZYON 'Kadir' kardeşlerini korumak için harekete geçiyor!
Survivor kim elendi, konseyde hangi isim veda etti? 7 Mart Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı ve eleme adayı kim oldu?
TELEVİZYON Survivor'da eleme adayı belli oldu!
Survivor yarışmacılarının bölüm başı ücretleri ortaya çıktı! 2022 Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor ve kaç para alıyor?
TELEVİZYON Survivor yarışmacılarının ücreti dudak uçuklatıyor!
Reyting sonuçları son dakika: AB ve total reyting sıralaması - 7 Mart
TELEVİZYON Gözler reyting sonuçlarında
Tolga Sezgin kimdir? Tolga Sezgin Burcu Esmersoy ile sevgili mi? İşte hayatı ve hakında merak edilenler...
TELEVİZYON Tolga Sezgin kimdir?
Üç Kuruş 18. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Üç Kuruş son bölümde neler oldu?
TELEVİZYON "Üç kuruşa sattılar bizi"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.