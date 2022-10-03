YASAK ELMA 149. BÖLÜM ÖZETİ

Doğan’ın sağ kolu Murat’ın ölümü üstündeki şaibe Hilal’in de katkısıyla Ender, Yıldız ve Handan’ın paniğe kapılmasına yol açar. Hilal, Yıldız’la uğraşmaya devam ederken, Doğan’ın hala ona karşı duyguları olduğunu anlaması uzun sürmez. Doğan, yokluğunda şirkette yapılan yanlış yönetimin cezasını Yıldız, Ender ve Handan’a keser.