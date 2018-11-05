Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak konusu oldu. Yasak Elma'da Zeynep ile Alihan nihayet barıştı ve mutluluklarının keyfini çıkarıyorlar. Ender ise Halit'i Yıldız'dan ayırma planını hızlandırdı. Evinde uyurken çekilen fotoğraflarını Yıldız'a gönderen Ender'in planı beklenmedik şekilde sonlandı. Halit'ten hesap sormak için Ender'in evine giden Yıldız bayıldı. Hastanede yapılan tetkiklerin sonucunda Yıldız'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanı ve 21. son bölüm detayları haberimizde.

YASAK ELMA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından merakla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma 22. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde olacak.

YASAK ELMA 21. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alihan ve Zeynep sonunda hak ettikleri mutluluğu yaşamaya ve ayrıyken kaybettikleri zamanı telafi etmeye karar verirler.

Halit, Yıldız’ın tüm gerçeğini öğrenmiş ve deliye dönmüştür. Yıldız artık hem Halit’i, hem de Kemal’i kaybetmiştir.

Ender artık kazandığına emindir. Yıldız’ın ise yenilgiyi kabul etmeye hiç niyeti yoktur.

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