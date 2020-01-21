Yasak Elma'nın son bölümünde heyecan yüksekti. Yıldız'ın Leyla'yı gönderme planı boşa çıktı. Halit, Lila ve Yiğit ilişkisine çok büyük bir darbe vurdu. Halit'in herkesin içinde Yiğit'i yetersiz görmesi ve aşağılaması Yiğit'in gurunda büyük bir yara açtı. Dizinin son sahnesinde ise Halit'in Ankara'ya acil işe gidiyorum diyerek evden çıktığı ve Leyla'ya gittiği görüldü. Leyla - Halit ilişkisi resmen başladı. İşte Yasak Elma 65. son bölüm özeti ve 66 yeni bölüm fragmanı...

YASAK ELMA 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 65. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Leyla’yı kovdurmanın yolunu bulduğunu sanırken, Leyla’nın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırır.

Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşer.

Şahika bir taraftan Leyla’yı hedefine hazırlarken, diğer taraftan Yiğit’le yeniden yakınlaşma yolları arar.