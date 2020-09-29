Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir. Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider.Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.

YASAK ELMA 79. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 78. BÖLÜM ÖZETİ

Ender’in Kaya’ya söylediği yalanın ortaya çıkması, Şahika’nın ekmeğine yağ sürer. Kaya ve Ender’i ayırmak için planına Yiğit’i de alet eder. Yıldız’ın yalıya taşındığı gece Halit’in Kerim’i çağırması, Halit ve Yıldız’ın arasında gerginliğe sebep olur.