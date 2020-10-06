Yasak Elma 80. yeni bölüm fragmanı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Yasak Elma 80. yeni bölüm fragmanı: "Ender'i aldatmışsın!" Yasak Elma 79. son bölüm

Yasak Elma 80. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ender ile Kaya boşanıyor. Şahika ise oynadığı oyunun ortaya çıkmasından korkuyor. İşte Yasak Elma 80. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Yasak Elma 80. yeni bölüm fragmanı:

Yasak Elma dün akşam 79. son bölümü ile ekranlara geldi. Dizi biter bitmez ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde ortalık yangoı yeri iken Ender ile Kaya boşanıyor. Halit ise Yıldız'ın Kerim'e aşık olduğunu öğreniyor. İşte Yasak Elma 80. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

YASAK ELMA 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 79. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kaya ve Ender’i barıştırmak için kolları sıvarken, diğer taraftan da Kerim’den uzak durmaya çalışır. Şahika, Kaya ve Ender’in dargınlığından faydalanarak onları kesin bir şekilde ayırmak için kusursuz bir plan yapar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef 2020 mavi ve kırmızı takım kadroları
TELEVİZYONMasterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Reyting sonuçları 5 Ekim 2020 Salı! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Açıklanıyor...
TELEVİZYON5 Ekim reyting sonuçları
Çukur 4. sezon 5. bölüm full izle! Çukur 99. yeni bölüm fragmanı izle
TELEVİZYONÇukur'un yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı!
Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı!
TELEVİZYONArıza'nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı!
SHOW TV'nin yıldızları "Show'a bak" dedi! - Magazin haberleri
TELEVİZYONSHOW TV'nin yıldızları "Show'a bak" dedi!
'Şeref Sözü'nden nefes kesen tanıtım
TELEVİZYON'Şeref Sözü'nden nefes kesen tanıtım
Öykü Gürman, günün yemeğini SHOW TV ekranlarında hazırlayacak
TELEVİZYONÖykü Gürman, günün yemeğini SHOW TV ekranlarında ...
Yeni sezonun iddialı dizisi 'Alev Alev" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor!
TELEVİZYONAlev Alev" izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor!
Sefirin Kızı kadrosunda kimler var? Sefirin Kızı konusu ve oyuncu kadrosu ne?
TELEVİZYONSefirin Kızı konusu ve oyuncu kadrosu ne?
Madonna - David Guetta olayı nedir? Madonna ile David Guetta neden gündem oldu?
TELEVİZYONMadonna - David Guetta olayı nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X