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Yasak Elma 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 87. bölüm

Yasak Elma 87. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma yeni bölüme Yıldız'ın Çağatay ve Hasan Ali'yi buluşturması damga vurdu. Diziye katılan yeni oyuncuların ardından değişen hikaye sonrası Yasak Elma 87. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Yasak Elma 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 87. bölüm...

Yasak Elma 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 87. bölüm

Yasak Elma dizisinin 87. son bölümünde; Yıldız, Çağatay’ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali’yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar. Yasak Elma 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 87. bölümde neler oldu? İşte merak edilenler...

YASAK ELMA 87. SON BÖLÜM ÖZETİ

Feride, Yıldız’ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay’ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız’ın geri adım atmasına sebep olur.

Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.

YASAK ELMA 88. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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