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Yasak Elma 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 98. son bölüm

Yasak Elma 98. son bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Son bölümde, Cansu'nun beklediği fırsat ayağına geliyor. Ender, Hasan Ali'ye bir teklif sunuyor. Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 98. son bölüm özeti...

Yasak Elma 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 98. son bölüm

Yasak Elma dizisinin 98. son bölümünde; Şahika’nın yaptığı kusursuz plan, Hasan Ali’yi köşeye sıkıştırmaya yetecektir. Ender hisseleri geri alana kadar Şahika’nın bir süre daha saklanması gerekiyordur. Ender ve Şahika, Hasan Ali’nin yaptıklarının intikamını sadece hisseleri geri alarak yapmayacak ve ona çok büyük bir ders vereceklerdir. Yasak Elma 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 98. son bölüm

YASAK ELMA 99. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın ortadan kaybolması Ender’i şüphelendirir. Ender, Şahika’nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali’yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali’nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.

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