        Akdeniz'de av yasağı kalktı: 1 kilo fiyatına 1 kasa balık

        Akdeniz'de 15 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar denize açıldı. Antalya Balık Hali'nde çeşit çeşit balık mezatta satışa sunuldu. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, "Dışarıda 1 kilo fiyatına, buradan 1 kasa balık alınabiliyor" dedi

        Giriş: 16.09.2025 - 14:38 Güncelleme: 16.09.2025 - 14:39
        1

        Av yasağı, Akdeniz dışındaki tüm denizlerde 1 Eylül'de kaldırılırken, Akdeniz'deki avlanma yasağı da 15 Eylül itibarıyla sona erdi.

        2

        Ava çıkacak balıkçılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra gece saatlerinde "Vira Bismillah" dedi. Sezonun açılmasıyla beraber balıkçılar, yakaladıkları balıkları mezatta satışa sundu. Saat 05.00'te Antalya Balıkçı Barınağı'na gelip ucuz balık almak isteyen balıkçı ve vatandaşlar, pazarlığa ortak oldu.

        3

        Günde 15 saat denizde avlanan balıkçılar, teknelerine doldurdukları balıkları gece saatlerinde hale getirerek tür, cins, boyutlarına göre ayırıp, mezata hazır hale getirdi.

        4

        Mezatta kasa usulü, ağırlığı 7-10 kilogram arasında değişen balıklar, satışa sunuldu. Mezatta vitrine çıkarılan balıklar, türü söylendikten sonra art arda fiyatlandırıldı. En yüksek teklifi veren alıcı ise balığın sahibi oldu.

        5

        Yasağın kalkmasıyla halde çeşit çeşit balık olduğunu belirten Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, "Akdenizli balıkçılar olarak 15 Eylül itibarıyla av sezonumuza başlamış bulunuyoruz. Bütün esnafımıza, halkımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Her sene olduğu gibi bu sezon da umutla başladık. Akdeniz'e has balıklarımız gelmeye başladı. Şu anda çeşitlilik barbun, mercan, karides, kalamar gibi Akdeniz'e özgü balıklarımızda. Bunun dışında dışarıdan gelen balıklar da mevcut. Sezonumuzun bereketli olmasını bekliyoruz" dedi.

        6

        Balık halinde fiyatların pazar ve marketlere göre hesaplı olduğunu belirten Demir, "Burada yüzde 50'ye varan fiyat farkı bulunuyor. Balıklar kasa olarak satılıyor. En az 1 kasa almak gerekiyor, kasalar balığın çeşidine göre 7 kilo, 10 kilo ya da 15 kilo olabiliyor. Antalya'da yaşayan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip günlük taze balığını hesaplı alabilir. Dışarıda 1 kilo fiyatına, buradan 1 kasa balık alınabiliyor. Örneğin 1 kasa boyutuna göre 300, 500 ve 700 liraya fiyatlandırılıyor" diye konuştu.

        7

        Balık fiyatlarının kırmızı ete kıyasla daha uygun olduğunu ifade eden Demir, "Balık demek, sağlık demektir. Kırmızı ete göre çok daha doğal, sağlıklı ve besleyicidir. Kalp-damar sağlığı için haftada en az 3 kez balık tüketilmesini öneriyoruz. Çocuklarımız okula başladı, sağlıklı bireyler yetiştirmek için balığın düzenli tüketilmesi çok önemli. Kırmızı ete göre balık şu anda yüzde 50, hatta yüzde 80'e kadar daha hesaplı" şeklinde konuştu.

        8

        Akdeniz balıklarına rağbet gösterdiklerini kaydeden Osman Yeşil, "Biz balıklarımızı sürekli balık halinden alırız. Fiyatları dışarıya göre çok uygun. Geçen yıl sürekli geldik, şimdi sezonu açtık. İri kupes aldım. Kasasının fiyatı 2 bin 500 lira, önümüzdeki günlerde muhakkak düşecektir. Dışarıdan kilosunu 500 liraya zor alabilirim" ifadelerini kullandı.

        9

        Günlük taze balık almak için hale geldiğini belirten Hasan Bakanlar, "Yeni balık sezonu da başladı. Balıklar da günlük geldiği için fiyatlar günlük değişiyor. Balık çok olursa ucuz, az olursa biraz fiyatlar yükseliyor. Kasa fiyatı 2 bin liradan balık aldım. Gayet uygun ve içeriği dolu" dedi.

        10
        11
        12
        13
