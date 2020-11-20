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Yasaklar başladı! Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Son dakika koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00 itibarıyla başladı. 81 ilde yeni bir genelge yayınlanıncaya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağı haftasonları belli saatleri kapsayacak. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı kapsamı...

Yasaklar başladı! Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?
AA

Milyonlarca vatandaş haftasonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı saatlerini karıştırdı, kısa süreli bir panik yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile bu akşam saat 20.00'dan itibaren günlük hayatımızı önemli ölçüde etkileyen koronavirüs yasakları başladı. Sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

AVM, MARKET, BERBER, KAFE, RESTORAN KAPANDI

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Kentte alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri de saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alıyor.

Öte yandan, sinema salonları da 20.00 itibarıyla yıl sonuna kadar kapatıldı. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri de yeni bir karar alınıncaya dek durduruldu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de başlayan uygulamalara birçok işletmenin uyduğu gözlendi.

Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı lokanta ve restoranların işletmecileri uygulama başlamadan önce dükkandaki müşterileri uyardı. Uygulamanın başlamasıyla birçok işletmede sandalyeler ters çevrildi. Paket servis hizmeti olmayan esnaf ise saat 20.00 itibarıyla dükkanını kapattı.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, işletme sahiplerini yeni tedbirlere uymaları konusunda ikaz etti.

Silivri'de bazı lokantaların camına paket servis yapıldığına dair yazılar asılırken sahildeki çay bahçelerinin de kapandığı gözlendi.

Üsküdar'da ise İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara'nın da katılımıyla iş yerlerinde denetimler yapıldı. Yeni tedbirlere uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Fatih'te de Millet Caddesi'ndeki lokantaların bir bölümü kapanırken bazıları da paket servisi hizmetine başladı.

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