Yaşam Koçu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaşam Koçu ne zaman çekildi?
Yaşam Koçu filmi beyaz perdenin ardından 12 Mayıs Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu Doğu Demirkol'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Burak Kuka üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Yaşam Koçu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Yaşam Koçu filmi konusu ve oyuncuları...
Yaşam Koçu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Doğu Demirkol ve Yağmur Tanrısevsin ile paylaştığı film 2024 yılında gösterime girdi. Peki, "Yaşam Koçu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yaşam Koçu filmi nerede çekildi?" İşte Yaşam Koçu filmi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm merak edilenler...
YAŞAM KOÇU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Âşık olup bir türlü açılamadığı ve mecburi kankalık vasfıyla eşlik ettiği ünlü oyuncu 'Helin' ile yaşam koçları, enerjici ve falcıları dolaşan 'Cafer', bu tarz işleri tiye alıp dalga geçerken bir anda kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulur. Gün geçtikçe çevresinde oluşan mürit halesinin etkisiyle kerameti kendinden sanan 'Cafer’in gerçeği bulması için önce kendini bulması gerekmektedir.
YAŞAM KOÇU OYUNCULARI KİMLER?
Yağmur Tanrısevsin
Doğu Demirkol
Bülent Çolak