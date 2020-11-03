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Yaşam üçgeni nedir? Depremde yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

İzmir'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki deprem sonrasında deprem anında neler yapılması gerektiği araştırılmaya başlandı. 91 saatin ardından sağ olarak enkaz altından çıkarılan 4 yaşındaki Ayda yaşam üçgeninde bulunmuştu. Olayın ardından yaşam üçgeninin nedir? Depremde yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Yaşam üçgeni nedir? Depremde yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Türkiye’yi sarsan deprem haberleri ardından yaşam üçgeni terimi yeniden gündeme geliyor. Olası bir depremde hayatımızı kurtaracak önlemlerin başında hayat üçgeni geliyor. Peki, Yaşam üçgeni nedir? Depremde hayat üçgeni pozisyonu nasıl oluşturulur?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biri. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Deprem anında bina içindeyseniz;

Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk,

kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK

Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN

Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
Balkona çıkılmamalıdır.

Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında ve ya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

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