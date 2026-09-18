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        Haberler Yaşam 12’sinde Kaçkar Dağı’nın zirvesine 3’üncü kez tırmandı

        12’sinde Kaçkar Dağı’nın zirvesine 3’üncü kez tırmandı

        Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın yaban hayatı çalışmalarından etkilenen oğlu Şamil Başkaya (12), küçük yaşta edindiği dağcılık tecrübesiyle dikkat çekiyor. Akranları zamanını sosyal medyada geçirirken Şamil, 3 bin 932 rakımlı Kaçkar Dağı'nın zirvesine 3'üncü kez tırmandı. Ağrı Dağı'na tırmanmayı hedefleyen Başkaya, "Sosyal medyayla ilgilenmek yerine dağa tırmandım. Daha iyi bir aktivite ve hobi edinmiş oldum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 15:08 Güncelleme:
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        Bilgisayar yerine zirvelerde! 12'sinde 3. kez tırmandı!

        KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya’nın 7’nci sınıf öğrencisi oğlu Şamil Başkaya, babasının mesleğinden etkilenerek doğaya ve yaban hayatına merak saldı.

        Akranları zamanını bilgisayar ve sosyal medyada geçirirken kendisi doğayı ve zirveleri seçen Şamil, babasıyla deniz seviyesinden 3 bin 932 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı’nın zirvesine tırmanışlar gerçekleştirdi. İlki 8 yaşında olmak üzere Türkiye'nin en yüksek 4’üncü dağı olan Kaçkar Dağı’nın zirvesine 3’üncü kez ayak basan Şamil, doğada vakit geçirmeyi hobi edindi.

        Zamanla dağlarda kamp yapıp, ekipmanları kullanarak yaban hayatındaki hayvanları gözlemleyen Şamil Başkaya, zorlu koşullardaki zirve tırmanışlarını da öğrenerek farklı deneyimler kazandı. Küçük yaşta edindiği dağcılık tecrübesiyle dikkat çeken Başkaya, Ağrı Dağı zirvesine tırmanmayı hedefliyor.

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        "HEDEFİM AĞRI DAĞI’NA TIRMANMAK"

        Tek başına kamp yapıp yaban hayvanlarını fotokapanın yanı sıra termal kameralarla gözlemleyen Şamil, doğayı keşfetmeyi hobi haline getirdiğini söyledi. Doğa tutkunu Şamil, “8 yaşındayken, Kaçkar Dağı’na tırmanmak zevkli diye babamla gitmek istedim. 9 ve 12 yaşındayken de gerçekten yapabildim ve tırmandım. Güzel ve zevkli hissettirdi. Çok iyi bir his gerçekten.

        Kaçkar Dağı’na çıkmak çok güzel bir şey. Dağda kendi başıma kalmayı, çabalamayı ve azimli olmayı öğrendim. İlk ve ikinci tırmanışımda dolu yağdı ve her yerim ıslanmıştı. Üçüncü tırmanışımda hava güneşliydi ama zirvede dolu yağıyordu. Hiçbir şey olmadan çıkıp inebildik. Kaçkar Dağı’na çıkmak ve araziye gitmek benim hobim oldu. Tek başıma çadır kurabilirim ve yemek yapabilirim.

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        Dürbünle, termal kamerayla, fotoğraf makinesiyle ve foto kapanlarla yaban hayatındaki hayvanları gözlemleyebiliyorum. Atmaca, kartal, keklik, dağ serçesi gibi kuşları, ayıları, kurtları, çengel boynuzlu dağ keçilerini gördüm. Hedefim Ağrı Dağı’na tırmanmak. Arkadaşlarım evlerinde telefonlarla ve bilgisayarlarla oynarken ben dağa tırmanmak istedim. Sosyal medyayla ilgilenmek yerine dağa çıktım. Daha iyi bir aktivite ve hobi edinmiş oldum” diye konuştu.

        "3 KEZ KAÇKAR’IN DORUĞUNA ÇIKTIK"

        Prof. Dr. Şağdan Başkaya da oğlunun yaban hayatına dair meraklı olduğu belirterek, “Oğlum Şamil ile ilk kez o 8 yaşındayken Kaçkar Dağı’na çıktık. Sonra da 9 yaşındayken ve şimdi de 12 yaşındayken toplamda 3 kez birlikte Kaçkar’ın doruğuna çıkmış olduk. Okul günleri dışında her zaman yanımdadır. Bazen uzak yolculuklara da benimle geldiği günler oluyor. Yaban hayatı kamplarımıza katılıyor. Araştırmalarımızda da yanımızda bulunuyor yani bu konuda epey deneyimli sayılır. Bu işlerden hoşlanmasa yanımda olmaz. Kendisi de tercih ediyor. Bizimle beraber hayvanlarla ve yaban hayatıyla ilgileniyor. Tüm teknik ekipmanı kullanmayı da öğrendi. Termal kameradan fotokapana kadar malzemeleri kurup kaldırabiliyor. Hava soğukken, fırtına varken ya da sıcakken de bizimle hayvan gözlemi yapabiliyor. Meraklı olmasa gelmek istemezdi. Zevkle kamplarımıza katılıyor. Türkiye’nin hemen her yerine yanımda götürüyorum” dedi.

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        "ÇOCUKLARI DOĞAYLA İÇ İÇE YETİŞTİRMEK LAZIM"

        Çocukların doğayla iç içe zaman geçirmesinin faydalı olacağına değinen Prof. Dr. Başkaya, “Kaçkar Dağı’nın doruğuna da kamp yapmaya da defalarca gittik. Dağın farklı bölgelerinde kamplar yapıp gözlemlerde bulunduk, 3 kez birlikte zirveye çıktık. Büyüklerin bile dayanamayacağı yolculuklar yaptık. Bazen fırtınalı havalarda 30 kilometre yolculuklarımız oluyor, tırmanış da zorlu oluyor. O gurur duyulması gereken bir çocuk. Diğer çocukların da böyle bir fırsatı olmasını isterim. Okuldaki 50 öğrenciyi Kaçkar’ın doruğuna tırmandırma şansımız olmayabilir ama çocukları en azından doğayla iç içe yetiştirmek gerekir. Çocuklar, yıllar önce doğayla iç içeydiler, bugün tamamen sosyal medyanın kurbanı olmuş durumdalar. O ortamdan kopup bizimle gelmesi bence onun için büyük bir fırsat oldu” şeklinde konuştu.

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        #Kaçkar Dağı
        #trabzon
        #Şamil Başkaya
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