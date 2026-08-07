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        Haberler Yaşam 97 yaşındaki Bromage 'en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü' olarak Guinness'e girdi

        97 yaşındaki Bromage 'en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü' olarak Guinness'e girdi

        İngiltere'de geçen yıl felç geçirmesine rağmen hayata meydan okumayı sürdüren 97 yaşındaki Betty Bromage, seyir halindeki bir uçağın kanadı üzerinde yürüyerek 'dünyanın en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü' ünvanını yeniledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        97 yaşında havada süzüldü, rekor kırdı

        İngiltere'de 2025'te felç geçiren 97 yaşındaki Betty Bromage, 'en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü' olarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı.

        BBC'nin haberine göre Cheltenham kasabasında yaşayan Bromage, 4 yıl önce de aynı yürüyüşü gerçekleştirirken kendine ait rekoru egale etti.

        Guinness Dünya Rekorları kitabında, dünyanın 'en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü' olarak kayıtlı olan Bromage, 87 yaşından bu yana 6 kez kanat yürüyüşü yaptığını belirterek "Diğer türlü çok sıkılırdım. Araba süremiyorum. Çok iyi göremiyorum ve biraz hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Bu nedenle de yapabildiğim şeyleri yapmak istiyorum" dedi.

        Geçen yıl ağustosta konuşmasını etkileyen bir felç geçiren Bromage, "Beni çok güzel tedavi ettiler, şu anda sadece konuşmam etkileniyor, kalan kısımda iyiyim" diye konuştu.

        DUVARDAKİ YAZIDAN ETKİLENDİ, YARDIM TOPLAMAYA BAŞLADI

        Bromage, hemşire olarak çalıştığı bir hastanede duvardaki yazıdan etkilenerek bir yardım kuruluşu için para topladığını belirterek "Yazıda şöyle diyordu: Bu dünyadan sadece bir kez geçiyoruz; yapabileceğimiz her türlü iyiliği, gösterebileceğimiz her türlü nezaketi şimdi yapın, ertelemeyin ya da ihmal etmeyin, bu yoldan bir daha geçmeyeceksiniz" ifadesini kullandı.

        Kanat yürüyüşünde zorlandığı tek şeyin boyunun kısa olmasından dolayı uçağın kanadına çıkmak olduğunu belirten Bromage, "100 yaşım için özel bir şeyler düşünmeliyim" dedi.

        Kanat yürüyüşü (wing walking), seyir halindeki bir uçağın, genellikle de çift kanatlı klasik akrobasi uçaklarının kanatları üzerinde havadayken yürümek veya akrobatik hareketler yapmaktan oluşuyor.

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