Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Beşparmak Dağı'nda yeni bir bitki türü keşfedildi

        Beşparmak Dağı'nda yeni bir bitki türü keşfedildi

        Aydın'ın Söke ilçesindeki Beşparmak Dağları'nda yeni bir bitki türü keşfedildi. Sadece Latmos Dağları'nda yetiştiği belirlenen ve 'Latmos taşkıranı' adı verilen türün, dar yayılışı nedeniyle 'Kritik Tehlikede' olduğu değerlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 15:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kaya oyuklarında keşfedildi! Nesli tehlikede

        Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ile Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve ekibi, Aydın'ın Söke ilçesi sınırlarındaki Beşparmak Dağları'nda yeni bir taşkıran (saxifraga) türü keşfetti.

        Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamasında, bilimsel adı 'saxifraga alpsengulii', Türkçe adı ise 'Latmos taşkıranı' olarak önerilen türün yalnızca Latmos Dağları'nda, oldukça sınırlı bir alanda yaşadığını belirtti.

        Bitki ilk olarak 2023 yılında hekim ve amatör botanikçi Dr. Türker Şengül tarafından Latmos'un gölgeli granit kaya oyuklarında fark edildi. Şengül'ün çektiği fotoğrafları Yıldırım ile paylaşmasının ardından, bitkinin bilinen taşkıran türlerinden farklı olabileceği değerlendirildi.

        2025'te gerçekleştirilen arazi çalışmaları ve örneklerin yakın akraba türleriyle karşılaştırılması sonucunda bitkinin, bilim dünyası için yeni bir tür olduğu ortaya konuldu.

        REKLAM

        TÜR, KEŞFEDEN KİŞİNİN OĞLUNUN ADINI TAŞIYOR

        Yeni türe, bitkiyi ilk fark eden Dr. Türker Şengül'ün oğlu Alp Şengül'e ithafen Saxifraga alpsengulii adı verildiği aktarıldı.

        Nemli granit kaya çatlakları, gölgeli kaya oyukları ve küçük mağara girişlerinde yetişen türün, çiçeklerinin beyazdan parlak altın sarısına, alt yüzlerinin ise pembe ve lila tonlarına değişebildiği belirtildi.

        Yeni türün bilimsel makalesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım ile doktora öğrencisi Aşkın Öykü Çimen tarafından hazırlandı. Bilimsel çizimler ise bitki ressamı Hazelnas Varol tarafından yapıldı.

        Taşkıranlar cinsinin dünya genelinde yaklaşık 490 türle temsil edildiği, yeni keşifle Türkiye'de bilinen Saxifraga sayısı 25 taksona yükseldiği bildirildi. Bunlardan 5'inin Türkiye'ye endemik olduğu, Latmos taşkıranının ise yalnızca Latmos Dağları'nda bilinen dar yayılışlı bir endemik tür olduğu kaydedildi.

        'KRİTİK TEHLİKEDE' KATEGORİSİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

        Latmos'un sınırlı bir bölümünde yaşayan yeni türün, dar yayılışı ve habitatındaki bozulma nedeniyle Kritik Tehlikede (CR) kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.

        Yıldırım, Beşparmak Dağları'nın doğal ve kültürel zenginliğine dikkati çekerek, yeni türün keşfinin Latmos'un henüz ortaya çıkarılmamış biyolojik çeşitliliğini gösterdiğini ifade etti.

        Bölgede yeni türlerin keşfedilmeye devam etmesinin Latmos'un henüz tüm yönleriyle tanınmadığını gösterdiğini belirten Yıldırım, doğa ve kültürel mirasın uzun yıllardır devam eden madencilik faaliyetleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #taşkıran
        #Aydın
        #Söke
        #Beşparmak Dağları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Hayrete düşüren boya vakasının görüntüsü ortaya çıktı!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        İlk gününde yüzde 460 değer kazandı
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor