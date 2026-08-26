Çanakkale Kültür Yolu Festivali ile tarih, sanat ve lezzet aynı rotada buluşuyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 16’ncı durağı Çanakkale’de festival heyecanı başlıyor. 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak kentte tarih, sanat, müzik ve gastronomi aynı kültür rotasında buluşacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, arkeolojik gezilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival programı, Çanakkale’nin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle yeniden yorumlayacak. Çanakkale’nin deniz ürünlerinden ada mutfağına, Ege’nin zeytinyağlılarından yöresel tatlarına uzanan zengin gastronomisi ise 52 Lezzet Noktası ile festival ziyaretçilerini lezzet dolu bir keşfe çıkaracak.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Çanakkale, Türkiye’nin ortak hafızasında çok özel bir yere sahip. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu eşsiz coğrafya, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık iradesinin en güçlü sembollerinden biri olan Çanakkale Savaşı’na tanıklık etti. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nden Milli Mücadele’ye uzanan bu güçlü tarihsel mirası gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Bakan Ersoy, “Troya’dan Cumhuriyet’e uzanan binlerce yıllık tarihiyle Çanakkale, medeniyetlerin izlerini taşıyan, eşsiz kültürel mirasıyla dünyaya seslenen çok özel bir şehrimiz. Biz bu kadim mirası korumakla yetinmiyor; restore ettiğimiz kalelerden tabyalara, antik kentlerden müzelere kadar tarihî mekânlarımızı kültür ve sanatla yeniden hayatın içine katıyoruz. İlk günden itibaren Çanakkalelilerin büyük bir ilgiyle sahip çıktığı Kültür Yolu Festivalimiz de bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri. Troya’nın evrensel mirasını bugün Roma’dan dünyanın farklı coğrafyalarına taşıyan Çanakkale’mizi, kültür ve sanatın uluslararası buluşma noktalarından biri haline getirmeye devam edeceğiz ” dedi.

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Bakan Ersoy, Çanakkale’nin zengin mutfak mirasının da festival programında özel bir yere sahip olacağını belirtti. Boğazın deniz ürünlerinden Ege’nin zeytinyağlılarına, yöresel otlardan ada mutfaklarının özgün tatlarına uzanan gastronomi seçkisinin, Çanakkale’nin kültürel zenginliğini 52 Lezzet Noktası’nda sunarak ziyaretçilere benzersiz bir keşif deneyimi yaşatacağını ifade etti.

ÇANAKKALE’NİN EŞSİZ LEZZETLERİ 52 LEZZET NOKTASI’NDA ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar ev sahipliği yapacak. Michelin yıldızlı şef Emre Şen, şef Celal Gürkan, gastronomi yazarı Müge Akgün, yemek kültürü tarihçisi Prof. Özge Samancı ve içerik üreticisi Oğuz Yenihayat ise konuk olarak yer alacak.

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Ege ve Marmara’nın kesiştiği Çanakkale’de mutfak kültürü, kentin kıyı yaşamından tarımsal üretimine ve ada geleneklerine kadar uzanan geniş bir çeşitlilik taşıyor. Ezine peyniri, Bayramiç beyazı ve Yenice kırmızı biberi gibi coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra Bozcaada’nın üzüm kültürü, Gökçeada’nın oğlak eti ve ada otlarıyla hazırlanan yemekleri de kentin gastronomi kimliğini zenginleştiriyor. Deniz ürünleri açısından da güçlü bir mirasa sahip olan Çanakkale’de sardalya başta olmak üzere mevsimsel balıklar, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Çanakkale mutfağının sevilen tatları arasında peynir tatlısı, ada kurabiyeleri, bakla, oğlak ve kuzu tandır öne çıkıyor. Özellikle Çanakkale’nin simge lezzetlerinden biri olan peynir helvası, kentin süt ürünleri geleneğini yansıtan özgün tatlardan biri olarak gastronomi rotasında dikkat çekecek. Bozcaada ve Gökçeada’nın kendine özgü tarifleriyle çeşitlenen sofra kültürü ise Çanakkale’nin yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, damak hafızasıyla da keşfedilmesini sağlayacak.

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ÇANAKKALE’DE MÜZİĞİN YILDIZLARI SAHNE ALACAK

Çanakkale’de festival akşamları Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştirilecek konserlerle renklenecek. Konser programı kapsamında Ceza, Kıraç, Bengü, Oğuzhan Koç, Özcan Deniz, Simge, Sefo, Gökhan Türkmen ve Bayhan Çanakkale’de sahne alarak festival akşamlarında müzik şöleni yaşatacak.

Festival programında ünlü sanatçıların yanı sıra birbirinden özel konser programları da yer alacak. Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bandosu’nun gösterisi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde eşsiz bir dinleti sunacak. HoonDoo isimli Güney Koreli grup da ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde festival kapsamında Türkiye’de sevilen ve tanınan ünlü Türkçe şarkıları seslendirecek.

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TİYATRO, SERGİ, ATÖLYE, ARKEOLOJİK GEZİ VE DAHA FAZLASI ÇANAKKALE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE

Festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar’da “Yaşayan Miras: Çanakkale Sergisi” ve “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri”, Troya Müzesi’nde ise "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı’nda kurulacak Çocuk Köyü Etkinlikleri de çocukların eğlence dünyasına ortak olacak.

Tamamen Doluyuz isimli tiyatro gösterisi ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi’nde tiyatroseverlerle bir araya gelirken, 22. Türsak Çocuk Filmleri Festivali de Çanakkale 17 Burda AVM’de ücretsiz film gösterimleri ve çocuklara yönelik çeşitli atölyeler sunacak.

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Çanakkale’nin köklü tarihi Uzman Eşliğinde Gezi etkinliğiyle gün yüzüne çıkacak. Assos Ören Yeri’nden Apollon Smitheion Ören Yeri’ne uzanan beş ayrı yer, arkeologlar eşliğinde keşfedilecek.

Fotoğraf tutkunları ise FotoMaraton Çanakkale ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde, her sokağı Ege’nin eşsiz denizine ve şehrin köklü tarihinden izlerini yansıtan yapılarına çıkan mekanları kendi objektifleriyle ölümsüzleştirecek.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 29 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatrodan sempozyumlara, atölyelerden söyleşilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan yüzlerce etkinlikle ziyaretçilerine şehrin kültürel zenginliğini sanatla iç içe deneyimleme fırsatı sunacak.