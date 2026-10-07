100 yılı aşkın süre çorak kaldı! 130 hektarlık ada doğa restorasyonuyla yeniden kuşların yuvası oldu

1960'LARDAN SONRA İLK KEZ GERİ DÖNDÜ

Klein Curacao'daki değişimin en dikkat çekici örneklerinden biri Cayenne sumrusu oldu. 2021'de yaklaşık 230 çift olan türün sayısı 2022'de yaklaşık 500 çifte ulaştı. Üstelik bu türün adada en son 1960'larda yuva yaptığı belgelenmişti.

Gülgaga martısı da her iki yılda yaklaşık 75 çiftle üredi ve bu, türün adadaki üremesinin ilk doğrulanmış kaydı oldu. Sooty Tern olarak bilinen türün çift sayısı ise 2021'de 9 iken 2022'de 40-45 arasına yükseldi.