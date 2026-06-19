Kars'ta yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları görüntülendi
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde, çayırlık alanda yuvalarından çıkan yaklaşık bir aylık kızıl tilki yavruları görüntülendi. Kışın çetin geçtiği bölgede toprak altında doğan yavrular, çıktıkları alanda birbirleriyle oyun oynarken sevimli anlar oluşturdu
Giriş: 19 Haziran 2026 - 13:19 Güncelleme:
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Kars'ın Selim ilçesinde çayırlık alanda yuvalarından çıkan kızıl tilki yavruları görüntülendi.
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Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği bölgede yaşamlarını sürdüren kızıl tilkiler, nisan-mayısta güvenli buldukları arazide toprak altında yuva yapıyor.
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Yaklaşık bir ay önce doğan 3 kızıl tilki yavrusu, yuvalarından çıktıkları Karahamza köyündeki çayırlık alanda görüntülendi.
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Birbirleriyle oyun oynayan kızıl tilkiler, ışığa ve sese karşı duyarlı davranışlarıyla ilginç görüntüler oluşturdu.
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