Rüyada kurban kesmek

Rüyada kurban kesmek tabir geleneğinde hayra yorulur. Kurban edilmesi caiz olan bir hayvanı kendi eliyle kestiğini gören kimse hayır ve nimete erer, her bakımdan selamete çıkar, şifaya kavuşur ve güven içinde yaşar. Sağlam bir hayvanın kesildiği rüya adağın yerine gelmesine, şiddetten ve zorluktan kurtulmaya, gam ile kederin dağılmasına ve rızkın bollaşmasına delalet eder. Kusurlu ya da hasta bir hayvanı kurban ettiğini görmek dinde noksana işaret eder ve rüyanın hayır tarafı o noktada düşer.

Esir düşmüş kimse bu rüyayla esaretinden, borçlu olan borcundan kurtulur. Fakir olan zenginleşir, hasta olan şifa bulur, korku içinde yaşayan korktuğu şeyden emin olur. Savaşta bulunan kimse için rüya zafer ve nusrete işaret eder. Hamile bir kadının kurban kestiğini görmesi hayırlı bir erkek evlada yorulur.

Kurban kesip dağıttığını görmek berekete ve sıkıntılı bir dönemin kapanmasına delalet eder. İki ya da daha fazla kurban kestiğini görmek yolun açılmasına, sağlam dostluklar kurulmasına ve maddi gücün artmasına işaret eder. Böyle bir rüya sözü dinlenen bir kimse olmaya da yorulur. Kurban kesmek isteyip kesememek malın üstüne mal eklenmesine, paranın bereketlenmesine ve aydınlığa çıkmaya işarettir.

Rüyada kurban bayramında kurban kesmek

Rüyada kurban bayramında kurban kesmek ailece girişilecek hayırlı işlere, aydınlık bir geleceğe ve dinî mertebede yükselişe işaret eder. Kurbanın tam vaktinde kesilmesi rüyayı daha da hayırlı kılar. Bayram günü kendi eliyle kurban kestiğini gören kimse için rüya, ihtiyaç sahiplerine el uzatılacağının habercisidir.

Rüyada başkasının kurbanını kesmek

Bir başkasının yerine onun kurbanını kestiğini gören kimsenin bahtı açılır. Aynı rüya geçim darlığının kalkmasına ve süregelen bir rahatsızlıktan kurtulmaya da yorulur. Kurbanını bir başkasına kestirdiğini görmek ise sevap kazanmaya ve bol kazanca delalet eder.

Rüyada kurban kesildiğini görmek

Rüyada kurban kesildiğini görmek, kesen kimse belli olmasa bile hayra yorulur. Bu rüya günahlardan arınmaya ve makbul bir kul olmaya işaret eder. Kalpten geçirilen isteklerin gerçekleşeceğine ve evin bereketleneceğine delalet eder. Kesimi uzaktan seyretmek tövbeye ve yeni bir sayfa açmaya da yorulur. Hâlini düzeltmeye niyet etmiş kimse için kurbanın kesildiğini görmek, o niyetin karşılık bulacağına işarettir.

Kesim tamamlandıktan sonra kesilmiş kurban görmek, uzayan bir bekleyişin sona erdiğine ve rüya sahibinin sürdürdüğü işin tamamlanacağına yorulur. Kurban bayramında kurban kesildiğini görmek ise hane halkının ortak bir hayra nail olacağına ve o hayırdan herkese pay düşeceğine delalet eder.