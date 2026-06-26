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        Haberler Yaşam Karavancılar dört mevsim Beykoz Riva Sahili'ni tercih ediyor

        Karavancılar dört mevsim Beykoz Riva Sahili'ni tercih ediyor

        İstanbul Beykoz'daki Riva Sahili'nde uzun süredir aynı noktalarda konumlanan karavanlar görüntülendi. Bölge sakinleri çevre kirliliği ve düzensiz yerleşimden şikâyet ederken, karavanda yaşayanlar ise kimseye zarar vermeden özgür bir yaşam sürdürdüklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Karavancıların dört mevsim kaçış noktası

        Beykoz'daki Riva Sahili, yıl boyunca bölgede konaklayan karavancıların tercih ettiği alanlar arasında yer alıyor.

        Mehmetçik Caddesi ile Zafer Koyu mevkisindeki sahil şeridinde konumlanan çok sayıda karavanın iki farklı noktada oluşturduğu yoğunluk dikkati çekiyor.

        Uzun süredir aynı noktada konumlanan ve kıyı şeridi boyunca geniş alana yayılan karavanlar, havadan görüntülendi. Kayıtlarda, bazı karavancıların alana güneş panelleri kurduğu da görülüyor.

        Karavancılar yıl boyunca Riva Sahili'nde kendilerine yaşam alanı oluştururken, vatandaşlar ise çevrenin korunmasını istiyor.

        "BAZI KİŞİLER HERHANGİ BİR KURUMDAN İZİN ALMADAN GELİP YERLEŞİYOR"

        Riva Mahallesi Muhtarı Mevlüt Eren, AA muhabirine, bölgede yıllardır çözülemeyen karavan sorunu bulunduğunu belirterek, karavancıların herhangi bir izin almadan sahil ve çevresindeki alanlara araçlarını yerleştirdiğini söyledi.

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        Alanın bir kısmının İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne ait, bir kısmının ise özel mülk olduğunu kaydeden Eren, konuyla ilgili müdürlüğe ve Beykoz Belediyesine gerekli bildirimleri yaptıklarını aktardı.

        Eren, yetkili kurumların da çalışma başlatıp sorunun çözümü için girişimlerde bulunduğunu dile getirerek, "Bazı kişiler herhangi bir kurumdan izin almadan gelip yerleşiyor ve uzun süre burada kalıyor. Tuvalet ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan yok, lavabo ihtiyaçları için ormanların içlerini kullanıyorlar. Bu da çevreye aşırı derecede bir sıkıntı yaratıyor. Mangal sefası yapıyorlar, ateş yakıyorlar. Çevremiz tamamen çamlarla kaplı, bu nedenle ben sürekli emniyet teşkilatımıza da bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

        Mahalle sakinlerinden gürültü ve çevre kirliliğine ilişkin şikayetler aldıklarını belirten Eren, özellikle hafta sonlarında bölgedeki yoğunluğun arttığını ve sahil yolunun karavanla kapandığını kaydetti.

        "BÖLGEDE YAKLAŞIK 15 AYDIR KARAVANLA YAŞIYORUM"

        Nurhan Koç da bölgede yaklaşık 15 aydır karavanda yaşadığını, emeklilik hayatını bu şekilde geçirdiğini söyledi.

        Kışı da sahilde karavanında geçirdiğini anlatan Koç, "İstersem evime gidiyorum, istersem burada kalıyorum. Emekliyim ve özgürlüğümü yaşamak istiyorum. Evim de ailem de var. Kimseye zarar vermeden kendi hayatımı sürdürüyorum" diye konuştu.

        Koç, bulunduğu yerin özel arazi olduğunu belirterek, "Kişiye de sordum, bir sıkıntı olmadığını söyledi. Gerekirse burada olan olaylara şahit olacak kameram var. Herkes kendi yaptığından sorumlu" ifadelerini kullandı.

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