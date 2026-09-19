Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kars'taki kaya resimleri binlerce yıllık yaşamın izlerini taşıyor

        Kars'taki kaya resimleri binlerce yıllık yaşamın izlerini taşıyor

        Kafkaslar ile Anadolu arasında önemli bir geçiş güzergahı olan Kars'ta, geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan kaya resimleri, bölgenin erken dönem kültürlerine ve insanların doğayla ilişkisine ışık tutuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 13:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kayalara işlemişler! Kars'ta gizemli figürler

        Kafkaslar'dan Anadolu'ya geçişte önemli bir konumda bulunan Kars, Anadolu'nun en erken kültürlerine ev sahipliği yapan bölgeler arasında yer alıyor.

        Kağızman ilçesine bağlı Camuşlu köyü bölgesinde bulunan kaya resimleri de bu tarihi mirasın önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

        Camuşlu köyü bölgesindeki kayalıklarda dağ keçisi, geyik ve benzeri hayvan figürlerinin yer aldığı 100'ün üzerinde çizim geçmişin izlerini taşıyor.

        Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karageçi, bölgede uzun yıllardır yürütülen araştırmalarda çok sayıda kaya resim alanının tespit edildiğini söyledi.

        REKLAM

        Karageçi, bölgede 1999-2012 yıllarında Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın, 2012-2022 yıllarında ise Prof. Dr. Akın Bingöl'ün başkanlığında saha araştırmaları gerçekleştirildiğini belirtti.

        Camuşlu'daki kaya resimlerinde 100'ün üzerinde figür bulunduğunu vurgulayan Karageçi, şöyle konuştu:

        "Kars'ın Kağızman ilçesi Anadolu'daki en erken kültürleri barındıran önemli bir bölgedir, geçiş noktasıdır. Bildiğimiz üzere Kars Kafkaslar'dan Anadolu'ya geçen en önemli giriş kapılarından bir tanesidir. Araştırmalar neticesinde bölgede birçok kaya resim alanlarını tespit ettik. Bu kaya resimlerinde 100'ün üzerinde figür bulunmaktadır, dağ keçileri, geyik ve benzeri gibi hayvan figürleri yer almaktadır."

        REKLAM

        Karageçi, kaya resimlerinin dönemin insanlarının yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunduğunu ifade ederek, "Bunlar özellikle konar göçer grupların doğa ile ilişkilerini, korkularını, inançlarını kayaya nakşettikleri resimlerdir. Binlerce yıl özellikle de yazının olmadığı dönemlerde, insanlar 'Biz buradaydık ve burada yaşadık' mesajını kendi tarihlerini resimlerle kayalara nakşederek ortaya koymuşlardır" diye konuştu.

        "SABIRLA ÇİZEREK BU RESİMLERİ NAKŞETMİŞLER"

        Kaya resimlerinin Paleolitik Çağ ve sonrasındaki dönemlerle ilişkilendirildiğini dile getiren Karageçi, "Kaya resimlerinin yapım tekniklerine baktığımızda özellikle Kars'ta çizim ve kazıma tekniğinin ön planda olduğunu görmekteyiz. Bunları da bir çakmak taşını alarak kayaların pürüzsüz olan yüzeylerini kazıyarak, sabırla çizerek bu resimleri nakşetmişlerdir" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kaya resimleri
        #kars
        #haberler
        #Kafkaslar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tahralı vahşet! Oğlunu öldürdü gelini ve torunu yaralı! Böyle baba olmaz olsun!
        Tahralı vahşet! Oğlunu öldürdü gelini ve torunu yaralı! Böyle baba olmaz olsun!
        Yargıtay'dan "eşit kazanç" için dikkat çeken nafaka kararı!
        Yargıtay'dan "eşit kazanç" için dikkat çeken nafaka kararı!
        Kozinoğlu soruşturmasında eski 2 savcı tutuklandı
        Kozinoğlu soruşturmasında eski 2 savcı tutuklandı
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Türkiye hayvan varlığında Avrupa'ya fark attı
        Türkiye hayvan varlığında Avrupa'ya fark attı
        Türkiye-İtalya ticaretinde hedef 40 milyar dolar
        Türkiye-İtalya ticaretinde hedef 40 milyar dolar
        Süper Lig'de dev randevu!
        Süper Lig'de dev randevu!
        50 santimlik iple boğmuş... Pantolon giyme cinayeti!
        50 santimlik iple boğmuş... Pantolon giyme cinayeti!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Çocuğa sigorta emeklilikte avantaj mı?
        Çocuğa sigorta emeklilikte avantaj mı?
        ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi
        ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Miras davasında 'tehdit' iddiası
        Miras davasında 'tehdit' iddiası
        Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çeken keşif
        Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çeken keşif
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        Ablası, otizmli kardeşini 4. kattan atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Ablası, otizmli kardeşini 4. kattan atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Menajeriyle evlendi
        Menajeriyle evlendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları