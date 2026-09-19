Kars'taki kaya resimleri binlerce yıllık yaşamın izlerini taşıyor

Kafkaslar'dan Anadolu'ya geçişte önemli bir konumda bulunan Kars, Anadolu'nun en erken kültürlerine ev sahipliği yapan bölgeler arasında yer alıyor.

Kağızman ilçesine bağlı Camuşlu köyü bölgesinde bulunan kaya resimleri de bu tarihi mirasın önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

Camuşlu köyü bölgesindeki kayalıklarda dağ keçisi, geyik ve benzeri hayvan figürlerinin yer aldığı 100'ün üzerinde çizim geçmişin izlerini taşıyor.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karageçi, bölgede uzun yıllardır yürütülen araştırmalarda çok sayıda kaya resim alanının tespit edildiğini söyledi.

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Karageçi, bölgede 1999-2012 yıllarında Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ın, 2012-2022 yıllarında ise Prof. Dr. Akın Bingöl'ün başkanlığında saha araştırmaları gerçekleştirildiğini belirtti.

Camuşlu'daki kaya resimlerinde 100'ün üzerinde figür bulunduğunu vurgulayan Karageçi, şöyle konuştu:

"Kars'ın Kağızman ilçesi Anadolu'daki en erken kültürleri barındıran önemli bir bölgedir, geçiş noktasıdır. Bildiğimiz üzere Kars Kafkaslar'dan Anadolu'ya geçen en önemli giriş kapılarından bir tanesidir. Araştırmalar neticesinde bölgede birçok kaya resim alanlarını tespit ettik. Bu kaya resimlerinde 100'ün üzerinde figür bulunmaktadır, dağ keçileri, geyik ve benzeri gibi hayvan figürleri yer almaktadır."

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Karageçi, kaya resimlerinin dönemin insanlarının yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunduğunu ifade ederek, "Bunlar özellikle konar göçer grupların doğa ile ilişkilerini, korkularını, inançlarını kayaya nakşettikleri resimlerdir. Binlerce yıl özellikle de yazının olmadığı dönemlerde, insanlar 'Biz buradaydık ve burada yaşadık' mesajını kendi tarihlerini resimlerle kayalara nakşederek ortaya koymuşlardır" diye konuştu.

"SABIRLA ÇİZEREK BU RESİMLERİ NAKŞETMİŞLER"

Kaya resimlerinin Paleolitik Çağ ve sonrasındaki dönemlerle ilişkilendirildiğini dile getiren Karageçi, "Kaya resimlerinin yapım tekniklerine baktığımızda özellikle Kars'ta çizim ve kazıma tekniğinin ön planda olduğunu görmekteyiz. Bunları da bir çakmak taşını alarak kayaların pürüzsüz olan yüzeylerini kazıyarak, sabırla çizerek bu resimleri nakşetmişlerdir" ifadesini kullandı.