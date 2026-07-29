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        Haberler Yaşam Kuğulu Park'ta yavru heyecanı

        Kuğulu Park'ta yavru heyecanı

        Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park, dört yeni yavruyla şenlendi. Parkın yeni üyeleri, ziyaretçilere keyifli ve sevimli anlar yaşatıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 15:33 Güncelleme:
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        Kuğulu Park'ta yavru heyecanı

        Ankara'nın simge yerlerinden biri olan Kuğulu Park'ta, aileye katılan 4 yeni yavru ziyaretçilere mutluluk yaşatıyor.

        Çankaya Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankaralıların buluşma noktalarından biri olan Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 4 yavru kuğu, parkın doğal güzelliğine renk kattı.

        Parktaki kuğu ailesi toplam 18 üyeden oluşuyor. Ailenin 11'ini büyük siyah kuğular, 4'ünü siyah kuğu yavruları, 3'ünü ise beyaz kuğular oluşturuyor.

        Minik kuğuların gelişimi park yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor.

        Yavruların güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için ziyaretçilere de önemli görevler düşüyor.

        Kuğulara yiyecek verilmemesi, yavrulara dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi konusunda vatandaşlardan hassasiyet bekleniyor.

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