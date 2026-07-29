Kuğulu Park'ta yavru heyecanı

Ankara'nın simge yerlerinden biri olan Kuğulu Park'ta, aileye katılan 4 yeni yavru ziyaretçilere mutluluk yaşatıyor.

Çankaya Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankaralıların buluşma noktalarından biri olan Kuğulu Park'ta dünyaya gelen 4 yavru kuğu, parkın doğal güzelliğine renk kattı.

Parktaki kuğu ailesi toplam 18 üyeden oluşuyor. Ailenin 11'ini büyük siyah kuğular, 4'ünü siyah kuğu yavruları, 3'ünü ise beyaz kuğular oluşturuyor.

Minik kuğuların gelişimi park yetkilileri tarafından yakından takip ediliyor.

Yavruların güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için ziyaretçilere de önemli görevler düşüyor.

Kuğulara yiyecek verilmemesi, yavrulara dokunulmaması ve doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesi konusunda vatandaşlardan hassasiyet bekleniyor.