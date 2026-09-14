Liman Tepe'de yaklaşık 5 bin yıllık drenaj sistemi keşfedildi

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin de destek verdiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi'nin işbirliğiyle yürütülen Liman Tepe kazılarında 35 kişilik ekip, Urla'nın 7 bin yıllık geçmişini aydınlatmak için çalışıyor.

Kazılarda yalnızca karadaki antik yerleşim değil, 2000 yılından bu yana araştırılan deniz altındaki liman da inceleniyor.

Türkiye'nin ilk su altı liman kazılarının gerçekleştirildiği Liman Tepe'de bu yıl yaklaşık 5 bin yıllık yerleşimin sokakları, "uzun evleri", surları ve su sistemi üzerinde çalışıldı. Deniz altında ise limanın mendirek yapısının tarihini belirlemek amacıyla yeni araştırmalar yapıldı.

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"EGE'DE ÇOK AZ ÖRNEĞİ BULUNAN BİR SİSTEM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Liman Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, kazıların 1992 yılından bu yana sürdüğünü belirtti.

Bu yılki çalışmaların en dikkati çekici bulgularından birinin antik yerleşimde ortaya çıkarılan su sistemi olduğunu vurgulayan Şahoğlu, farklı kotlardaki teraslar arasında taşlarla oluşturulmuş kanallar tespit ettiklerini aktardı.

Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, "Taşlarla kanallar yapmışlar ve o kanalların içerisinden sular akıyor. İçme suyuyla ilgili olmayabilir. Yerleşimin ortasına doğru derinleşen bir yapı olduğu için akan yağmur sularını belli bir yere kanalize etmek amacıyla yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Terasların arasında taşlarla inşa edilmiş bir drenaj sistemi var. Batı Anadolu'da pek bilmediğimiz, Ege'de de çok az örneği bulunan bir sistem. Bunu daha ayrıntılı inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Uzun evler" hakkında da yeni veriler elde edildiğine değinen Şahoğlu, evlerin giriş bölümünde zemine sabitlenmiş büyük çömlekler bulunduğunu, bunların su, tahıl ya da başka ürünlerin depolanması için kullanılmış olabileceğini, çömleklerden alınacak örneklerin uzmanlar tarafından inceleneceğini kaydetti.

Kazılarda ortaya çıkarılan "uzun evlerin" Ege'de bilinen en büyük yapılar arasında yer aldığını belirten Şahoğlu, bu evlerde yalnızca gündelik hayatın sürülmediğini, üretimin de yapıldığını anlattı.

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Şahoğlu, Liman Tepe'nin binlerce yıldır Ege'nin önemli deniz ticareti merkezlerinden biri olduğunun altını çizerek, kazılarda Kiklad Adaları'ndan geldiği belirlenen seramik örneklerine de ulaşıldığını, bu buluntuların Anadolu'da çok az merkezde görüldüğünü aktardı.