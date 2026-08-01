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        Haberler Yaşam Mardin'de tarihi eser operasyonunda 1500 yıllık mozaik bulundu

        Mardin'de tarihi eser operasyonunda 1500 yıllık mozaik bulundu

        Mardin'de jandarmanın tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonunda, Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 1500 yıllık figürlü taban mozaiği ile çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        1500 yıllık! Tarihi eser operasyonunda bulundu

        Mardin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiği bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Komutanlığın KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Ömerli ile Derik İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, kültürel mirasın korunmasına ve tarihi eser kaçakçılığı ile yasa dışı kazı faaliyetine yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, yaklaşık 1500 yıllık, Geç Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen figürlü taban mozaiğinin yanı sıra sikke, 2 yüzük, 13 obje, 3 değerli taş ile "Antik Roma Sikkeleri" isimli kaynak ele geçirildi.

        Mozaikli alan, Mardin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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