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        Haberler Yaşam Muğla'da çocuk dalışta antik kalıntılar keşfetti

        Muğla'da çocuk dalışta antik kalıntılar keşfetti

        Muğla'nın Milas ilçesinde tatil yapan bir çocuğun şnorkelle dalış sırasında deniz tabanında fark ettiği kalıntılar, ailesi tarafından Milas Müze Müdürlüğü'ne ulaştırıldı. İlk incelemelerde parçaların, Antik Çağ'da ticari ürünlerin taşınmasında kullanılan amforalara ait olabileceği değerlendirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        Muğla'da çocuk dalışta keşfetti

        Muğla'nın Milas ilçesinde şnorkelle dalış yapan çocuğun deniz tabanında fark ettiği kalıntıların fotoğrafları, ailesi tarafından Milas Müze Müdürlüğüne ulaştırıldı.

        Mandalya Körfezi'nde ailesiyle tatil yapan çocuk, deniz gözlüğü ve şnorkelle dalış yaptığı sırada deniz tabanında kiremit parçalarını andıran kırık objeler fark etti.

        Durumu ebeveynlerine bildiren çocuk, ailesiyle birlikte yeniden dalış yaparak kalıntıları fotoğrafladı. Elde edilen görüntüler incelenmek üzere Milas Müze Müdürlüğüne ulaştırıldı.

        Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan ilk incelemede, parçaların Antik Çağ'da zeytinyağı, şarap ve çeşitli ticari ürünlerin taşınmasında kullanılan amforalara ait olabileceği değerlendirildi.

        Milas Müze Müdürlüğü yetkilileri, su altında tespit edilen kültür varlıklarının yerlerinden oynatılmadan ve zarar verilmeden yetkili kurumlara bildirilmesinin arkeolojik mirasın korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        Yetkililer, sergiledikleri duyarlılık dolayısıyla çocuğa ve ailesine teşekkür etti.

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