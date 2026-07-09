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        Haberler Yaşam NATO Zirvesi'nde Kahramanmaraş dondurmasına yoğun ilgi

        NATO Zirvesi'nde Kahramanmaraş dondurmasına yoğun ilgi

        NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da görev yapan yerli ve yabancı basın mensuplarına Kahramanmaraş dövme dondurması ikram edildi. Dondurmaya yoğun ilgi gösterildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        NATO Zirvesi'nde Kahramanmaraş dondurmasına yoğun ilgi

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Zirvesi'ni takip eden gazetecilere dün, gün boyu çeşitli ikramlar sunulurken, Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden Kahramanmaraş dövme dondurması da büyük ilgi gördü.

        Zirveyi takip eden çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci, dondurma standını ziyaret ederek, Kahramanmaraş dövme dondurmasının tadına baktı.

        Basın merkezinde sunulan Kahramanmaraş dövme dondurması, Türkiye'nin gastronomi kültürünün tanıtımına da katkı sağladı.

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