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        Haberler Yaşam NATO Zirvesi'nde 'Lokum' ve yavrusu 'Akkız'a ilgi

        NATO Zirvesi'nde 'Lokum' ve yavrusu 'Akkız'a ilgi

        Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bakımı yapılan Ankara kedisi 'Lokum' ve yavrusu Akkız, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        NATO Zirvesi'nde 'Lokum' ve yavrusu 'Akkız'a ilgi

        Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünyanın dört bir yanından Ankara'ya gelen basın mensuplarını ağırladı.

        Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Ankara kedisi Lokum ile yavrusu Akkız yerli ve yabancı basın mensuplarının bulunduğu alana götürüldü.

        Uzun beyaz tüyleri, renkli gözleri ve sevimli tavırlarıyla dikkati çeken kedi yavrusu, kısa sürede basın mensuplarının ilgi odağı haline geldi. Çok sayıda gazeteci, kediyle fotoğraf çektirdi.

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        'Lokum'un yetiştiricisi veteriner Ayşegül Korkmaz, "Kedimiz, Ankara kedisi ve yurt dışında 'Türk Ankara kedisi' olarak biliniyor. Külliyede yaşıyor ve burada Ankara'yı tanıtmak için basın mensuplarıyla tanıştırılmaya getirildi. O hep burada yaşıyor ve bugün kendisini ve Ankara'yı temsil etmek için burada. Misafirlerimiz olduğu sürece burada olacak; ama sıkılınca gidecek" ifadelerini kullandı.

        *Görseller AA'dan servis edilmiştir.

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