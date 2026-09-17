Rüyada adet olduğunu görmek, birbirine yakın duran birkaç rüyanın ortak adıdır. Adetin gelmesi, adetli hâlde bulunmak, adetten kesilmek, adet bezi görmek ve bir başkasını o hâlde görmek için farklı hükümler verilir. Tabir, bu hâllerin hangisinin görüldüğüne ve rüya sahibinin kendini mi yoksa bir başkasını mı adetli gördüğüne göre değişir.

Rüyada adet olduğunu görmek

Rüyada adet olduğunu görmek, rüya sahibinin bir müddet darlığa düşeceğine ve sıkıntılı günler geçireceğine delalet eder. Bu hâl iki kapı arasında kararsız kalmaya, yürekli bir kimsenin bile çekingenlik göstermesine yorulur. Sıkıntının en yüksek noktasına vardığı, kişinin manevi tarafının gevşeyip dünya işlerine kapıldığı bir dönem bu rüyayla haber verilir.

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Rüyada adet görmek de aynı tabire girer ve işlerin bir müddet ağırlaşıp sonra açılacağına yorulur. Rüyada adet, tek başına anıldığında da bu darlık ve kararsızlık hükmünü taşır.

Darlığın ardından ferahlık gelir. Hâlin sona ermesi ve ardından yıkanılması tövbeye, arınmaya ve kederden kurtuluşa delalet eder.

Rüyada adet olmak

Rüyada adet olmak, kişinin bir iş karşısında telaşa kapılacağına ve iki yol arasında kalıp karar veremeyeceğine yorulur. Sıkıntısının doruğa çıkacağına delalet eder. Bu darlık kalıcı değildir. Uzun süredir ters giden işlerin ardından hayırlı bir kazanca dönüleceğine de işaret eder.

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Rüyada tuvalette adet olduğunu görmek

Rüyada tuvalette adet olduğunu görmek, kişinin işinden hatırı sayılır bir kazanç elde edeceğine ve onurlu bir hayat süreceğine işaret eder. Planladığı bazı işlerin iptal olacağına delalet eder. Buna karşılık zamanla eline geçenin artacağına ve hanesinde huzur bulacağına yorulur.

Rüyada adet olduğunu görmek kime göre ne anlama gelir?

Aynı rüya herkes için aynı biçimde tabir edilmez. Genç yaşta görülen bu rüya müjde tarafına çeker, yaş ilerledikçe hüküm ağırlaşır ve darlık tarafına döner.

Genç bir kızın kendini adetli görmesi evleneceğine delalet eder. Kısmetinin yakın olduğuna ve hayırlı bir evliliğe yorulur.

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Hamile bir kadının kendini adetli görmesi erkek evlada delalet eder. Aynı rüya, hamile kimsenin hayırlı bir işe girişeceğine ve yetiştireceği evladın hayırlı olacağına işaret eder.

Evli birinin rüyada adet olduğunu görmesi

Evli birinin rüyada adet olduğunu görmesi, küskünlerin barışacağına ve verilen emeğin boşa çıkmayacağına işaret eder. Eşler arasındaki darlığın bir müddet daha süreceğine, ardından açılıp yerini bolluğa bırakacağına delalet eder. Rüya, hayırlı günlerin yaklaştığını haber verir.

Rüyada adet olmayan birinin adet olduğunu görmek

Rüyada adet olmayan birinin adet olduğunu görmek, kapalı duran bir kapının aralanacağına delalet eder. Önündeki engellerin kalkacağına ve duran işlerin hızlanacağına yorulur. Çocuğu olmayan bir kadının kendini adetli görmesi ise evlat müjdesi sayılır.

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Rüyada menopoza girmiş kadının adet görmesi

Adetten kesilmiş, yaşı ilerlemiş bir kadının kendini yeniden adetli görmesi hastalığa delalet eder. Bu hâlde hüküm daralır ve rüya ağır bir alamet sayılır. Rüya sahibinin bir müddet sürecek sıkıntılı bir döneme gireceğine işaret eder.

Rüyada kendini adetli görmek

Rüyada kendini adetli görmek, rüya sahibinin kadın ya da erkek olmasına göre ayrı tabir edilir. Kadının kendini adetli görmesi çok zor bir işin atlatılacağına delalet eder. Rüya ayrıca ticarette ilerleme kaydedileceğini ve kardeşler arasındaki dargınlığın çözüleceğini haber verir. Erkeğin kendini adetli görmesi ise yalana ve helal olmayan yollara meyletmesine yorulur.

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Rüyada başkasının adet olduğunu görmek

Rüyada başkasının adet olduğunu görmek, sıkıntıların ve dertlerin biteceğine, işlerin yoluna gireceğine yorulur. Bekâr olan için evlilik müjdesi taşır. Rüyada birinin adet olduğunu görmek de aynı anlama gelir ve arası açılmış kimselerin yeniden yakınlaşacağına işaret eder.

Rüyada kızının adet olduğunu görmek

Rüyada kızının adet olduğunu görmek, sıkıntılı durumların kısa zamanda çözüleceğine ve aile bağlarının güçleneceğine delalet eder. Haneden zararlı bir kimsenin uzaklaşacağına, ev halkının rahat edeceğine işaret eder.

Rüyada adetli kadın görmek

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Rüyada adetli kadın görmek, bir sıkıntının büyümeden çözüleceğine işaret eder. Yapılan hataların kısa sürede düzeltileceğine, iş ve aile düzeninde bolluğa yorulur.

Rüyada eşinin adet olduğunu görmek

Rüyada eşinin adet olduğunu görmek, erkek için arzuladığı bir şeyin bir müddet erteleneceğine delalet eder. Yürüttüğü işlerin duraklayacağına ve bir süre beklemede kalacağına işaret eder.

Rüyada adet bezi görmek

Rüyada adet bezi görmek, kadın için gönlünün kırılacağına işaret eder. Erkek için hüküm ağırlaşır ve rüya aldatılıp zarara uğratılacağına delalet eder. Bezin kirli görülmesi ise hükmü çevirir.

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Rüyada kirli adet bezi görmek

Rüyada kirli adet bezi görmek, hayatında hayırlı ve güzel gelişmelerin meydana geleceğinin habercisidir. Bezin kirli olması sıkıntıların sona ermesine, kişinin zarardan korunacağına ve geciken dileklerinin yerine geleceğine yorulur.

Rüyada başkasının kirli adet bezini görmek, uğranılan zararın telafi edileceğine ve hatırı sayılır bir kazanç elde edileceğine delalet eder. Ev halkı arasındaki dargınlığın sona ereceğine, rahat ve neşeli bir döneme girileceğine yorulur.

Rüyada adet kanaması görmek

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Rüyada adet kanaması görmek, verilen sözlerin kısa zamanda tutulacağına yorulur. Uzun süredir çekilen sıkıntılardan kurtulmaya ve müjdeli gelişmelere delalet eder. Rüya sahibinin beklediği bir işin sonuca bağlanacağına işaret eder.

Rüyada adet kanamasının çok olduğunu görmek

Rüyada adet kanamasının çok olduğunu görmek, üstlenilen işlerin başarıyla tamamlanacağına işaret eder. Sıkıntıların çözülüp bolluğa erişileceğinin ve huzurlu bir aile hayatına kavuşulacağının müjdesidir.

Rüyada adetin geldiğini görmek

Rüyada adetin geldiğini görmek, uzun bir dönemin ardından ilk kez rahat edileceğine delalet eder. Adetin başlaması kederin ve tasanın dağılmasına yorulur. Rüyada adetinin geldiğini görmek de aynı tabire girer ve yarım kalmış işlerin tamamlanacağına, hasta olanın şifa bulacağına işaret eder.

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Rüyada erken adet olduğunu görmek

Rüyada erken adet olduğunu görmek, yaşanan kırgınlıkların son bulacağına ve hane içinde birliğin kurulacağına yorulur. Eşler arasında barışın sağlanacağına, kişinin bulunduğu mevkiden daha yükseğine geçeceğine delalet eder.

Rüyada adetten kesilmek

Rüyada adetten kesilmek, uzun süredir taşınan bir tasanın geride bırakılacağına delalet eder. Sıkıntılardan kurtulup hem hanede hem iş hayatında yeniden huzur bulunacağına yorulur. Hâlin sona ermesi tövbeye ve kederin dağılmasına da işaret eder.

Rüyada adetli hâldeyken namaz kılmak, abdest almak ve yıkanmak

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Rüyada adetli hâldeyken namaz kıldığını görmek, sorunların kısa zamanda ortadan kalkacağına işaret eder. Rüya sahibinin üzerindeki yükün hafifleyeceğine delalet eder.

Rüyada adetli hâldeyken abdest almak, hayırlı haberlerin geleceğine ve duran işlerin açılacağına yorulur.

Adetin ardından yıkanmak ise günahların bağışlanmasına, tövbeye ve sıkıntıdan kurtuluşa delalet eder. Bu rüya ayrıca ayrılmış sevdiklerin yeniden kavuşacağına işaret eder.