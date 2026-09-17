Rüyada akrep görmek gizli bir düşmana, dost bilinip arkasından iş çeviren hilekâr bir kimseye delalet eder.

Rüyada akrep görmek, tabirde akrebin rengine, boyuna, göründüğü yere ve rüya sahibinin ona ne yaptığına göre ayrı ayrı yorumlanır. Akrebin duvarda durması ile yatakta görülmesi, üzerinde gezmesi ile sokması, kovalanması ile öldürülmesi başka başka karşılıklar taşır. Akrebin tek görülmesi ile sürü hâlinde görülmesi de tabiri değiştirir.

Rüyada akrep görmek

Rüyada akrep görmek gizli bir düşmana delalet eder. Akrep zehirli ve zararlı bir hayvan olduğu için tabirde düşmanlıkla yorulur; rüya sahibinin yakın ya da uzak çevresinden bir düşman edineceğine işaret eder. Bu düşman dost bilinen, arkasından iş çeviren hilekâr bir kimsedir. Tabirde akrep, düşmanlığını açıktan göstermeyen, zararını sezdirmeden veren kişiyi anlatır. Rüyada akrep, dedikodu yapan, gıybet eden ve iftira atan kimseye de işaret eder. Rüya ayrıca aile içinde çıkacak huzursuzluğa, ev halkı arasındaki geçimsizliğe ve rüya sahibinin çevresindeki kötü niyetli kimselere karşı dikkatli olması gerektiğine yorulur.

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Akrebin rüya sahibinin üzerinde gezmesi, yakın çevredeki gizli bir düşmana delalet eder. Gömleğin içinde akrep görmek ev halkından birinin düşmanlığına uğramaya, pantolonun içinde görmek eşinden gelecek düşmanlığa, karnında görmek kişinin kendi işindeki düşmanlara işaret eder. Elbise üzerinde akrep görmek ise aile bireylerinden üzüntü geleceğine ve çocuklar yüzünden sıkıntı yaşanacağına yorulur.

Rüyada akrep öldürmek

Rüyada akrep öldürmek düşmana karşı zafer kazanmaya, zararlı işlerden ve kötülükten kurtulmaya delalet eder. Akrebi ezerek öldürmek, güçlü rakiplere karşı önemli bir başarı elde edileceğine ve düşmanın başına kötü bir iş geleceğine işaret eder. Rüyada akrep görmek ve öldürmek, düşmanın hazırladığı zararın rüya sahibine ulaşmadan sona ereceğini haber verir. Bu rüya, rüya sahibi aleyhine kurulan hilenin bozulacağına, hakkında söylenen dedikodunun ve atılan iftiranın tesirini yitireceğine de yorulur.

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Rüyada siyah akrep öldürmek

Rüyada siyah akrep öldürmek, sinsi ve güçlü bir düşmanın zararından kurtulmaya delalet eder. Gizliden düşmanlık besleyen, zarar vermek için fırsat kollayan kimsenin rüya sahibi üzerindeki tesiri sona erer. Rüya aynı zamanda başarının önündeki engelin kalkacağına işaret eder.

Rüyada evde akrep öldürmek

Rüyada evde akrep öldürmek, ev halkının arasına girmiş hilekâr bir kimsenin zararından kurtulmaya delalet eder. Aile içindeki huzursuzluğun sona ereceğine, evde çıkan geçimsizliğin rüya sahibinin lehine çözüleceğine işaret eder.

Rüyada ölmüş akrep görmek

Rüyada ölmüş akrep görmek, düşmanın zararsız hâle geldiğine işaret eder. Rüya sahibinin korktuğu şeyden kurtulacağına ve aleyhinde çalışan kimsenin gücünü yitireceğine delalet eder. Tabirde düşmanın ölümüne de yorulur.

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Rüyada akrep sokması

Rüyada akrep sokması düşmandan zarar görmeye delalet eder. Rüya sahibinin arkasından aleyhinde konuşulacağına ve bu sözlerin ona zarar vereceğine işaret eder. Akrebin belden yukarısından sokması maddi sıkıntıya ve kazançta daralmaya, belden aşağısından sokması iftiraya uğramaya yorulur. Rüyada akrep sokmasını görmek, düşmanlığın sözde kalmayacağını, rüya sahibinin bundan fiilen zarar göreceğini haber verir. Sarı akrebin sokması, görünüşte yakınlık gösteren bir kimseden gelecek zarara delalet eder. Rüyada akrep sokması görmek, rüya sahibinin güvendiği birinden beklemediği bir kötülük göreceğine de yorulur.

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Rüyada akrep ısırması

Rüyada akrep ısırması da düşmandan gelecek zarara delalet eder ve sokma ile aynı tabire girer. Aradaki fark yalnız zararın ağırlığındadır. Isırmanın acısının şiddeti, rüya sahibinin yaşayacağı zorluğun büyüklüğüne işarettir; acı ne kadar şiddetliyse gelecek zarar o kadar ağır olur.

Rüyada siyah akrep sokması

Rüyada siyah akrep sokması, gizliden düşmanlık besleyen ve fırsat kollayan bir kimseden zarar görmeye delalet eder. Rüya sahibinin haberi olmadan hazırlanan bir kötülüğün ortaya çıkacağına işaret eder.

Rüyada ayağı akrep sokması

Rüyada ayağı akrep sokması iftiraya uğramaya delalet eder. Belden aşağıdan gelen sokma, rüya sahibine atılacak bir iftiraya ve itibarına yönelik dedikoduya işaret eder.

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Rüyada akrebin rengine göre tabiri

Akrebin rengi, rüya sahibinin karşısındaki düşmanın kim olduğunu ve niyetini ne kadar gizlediğini gösterir. Koyu renkli akrepler düşmanlığını saklayan, gizliden hareket eden kimseyi anlatır; açık renkli akrepler ise rüya sahibine yakın duran, güvenini kazandıktan sonra zarar veren kimseye delalet eder. Yaygın tabirde sarı akrep erkek düşmana, siyah akrep kadın düşmana yorulur. Rüyada mavi akrep görmek, kimliğini gizleyen bir düşmana delalet eder. Rüya sahibinin karşısındaki kimse düşmanlığını sezdirmez, zararını da açıktan vermez.

Rüyada siyah akrep görmek

Rüyada siyah akrep görmek sinsi bir düşmana delalet eder. Düşmanlığını açıktan göstermeyen, zarar vermek için anı kollayan, gizliden husumet besleyen bir kimseye işaret eder. Yaygın tabirde siyah ve koyu renkli akrep kadın düşmana yorulur; rüya sahibinin yakın çevresinde onun iyiliğini istemeyen bir kadın bulunduğuna delalet eder. Rüyada siyah akrep görmek ayrıca rüya sahibinin önündeki engele, istediği işi yapmasına mâni olan kimseye işaret eder. Bu rüya, düşmanlığın uzun süredir gizlendiğine ve rüya sahibinin bundan haberi olmadığına da yorulur.

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Rüyada sarı akrep görmek

Rüyada sarı akrep görmek, dost görünen ama rüya sahibinin kötülüğünü isteyen kimseye delalet eder. Görünüşte yakınlık gösterip arkasından karanlık işler çeviren sinsi bir düşmanı anlatır. Yaygın tabirde sarı ve açık renkli akrep erkek düşmana yorulur. Sarı akrep ayrıca rüya sahibinin işlerinin başından aşkın olduğuna ve üzerine aldığı işlere yetişemeyeceğine işaret eder.

Rüyada beyaz akrep görmek

Rüyada beyaz akrep görmek, düşmanlığını gizleyemeyen bir kimseye delalet eder. Niyeti kısa sürede anlaşıldığı için zararı sınırlı kalır. Rüya sahibi bu kimsenin kim olduğunu kendi çevresinde kolayca tanır.

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Rüyada kırmızı akrep görmek

Rüyada kırmızı akrep görmek fitneye delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde söz taşıyan, ara bozan ve insanları birbirine düşüren bir kimseye işaret eder. Aile ya da iş çevresinde çıkacak anlaşmazlığın arkasında bu kimsenin bulunduğuna yorulur.

Rüyada kahverengi akrep görmek

Rüyada kahverengi akrep görmek, siyah akrebin hafiflemiş hâli olarak tabir edilir. Düşmanlığını gizleyen ama bunu tam olarak başaramayan, niyeti zamanla açığa çıkan bir kimseye delalet eder.

Rüyada akrebin görüldüğü yere göre tabiri

Tabirde akrebin nerede görüldüğü, düşmanın rüya sahibine hangi yönden yaklaştığını belirler. Akrebin ev içinde görülmesi düşmanın ev halkından ya da yakın çevreden biri olduğuna, ev dışında görülmesi ise düşmanın dışarıdan geldiğine delalet eder.

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Rüyada evde akrep görmek

Rüyada evde akrep görmek, evde hilekâr bir kimse bulunduğuna delalet eder. Rüya sahibinin hilebaz biriyle iş yapıp aldatılacağına, düşmanın aile içinden biri olabileceğine ve ev halkı arasında huzursuzluk çıkacağına işaret eder. Rüyada evinde ve evin içinde akrep görmek, bu huzursuzluğun dışarıdan değil evin kendi içinden doğacağını haber verir. Evde akrep beslemek, düşmanın ev içine kadar gireceğine ve rüya sahibinin umutsuz bir duruma düşeceğine delalet eder. Evli kadının rüyasında akrep görmesi, kendisiyle aile üyeleri arasında anlaşmazlık çıkacağına işaret eder.

Rüyada başkasının evinde akrep görmek

Rüyada başkasının evinde akrep görmek, düşmanın rüya sahibinin evinden değil dışarıdan çıkacağına delalet eder. Zarar verecek kimse iş çevresinden, komşudan ya da uzak akrabadan biridir; ev halkı bu düşmanlığın dışındadır.

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Rüyada yatakta akrep görmek

Rüyada yatakta akrep görmek, ev halkı arasındaki gizli bir düşmana delalet eder. Umulmadık bir sorunla karşılaşmaya ve ev halkıyla tartışmaya işaret eder. Kazancın ve geçimin azalacağına da yorulur.

Rüyada akrebin büyüklüğüne göre tabiri

Rüyada görülen akrebin boyu, gelecek zararın ne kadar büyük olacağını haber verir. Büyük akrep ağır bir tehlikeye delalet eder, akrep küçüldükçe zarar da hafifler.

Rüyada küçük akrep görmek

Rüyada küçük akrep görmek, çevredeki tehditkâr kimselere delalet eder. Akrebin küçüklüğü, bu kimselerin gücünün sınırlı kaldığına ve gelecek zararın hafif olacağına işaret eder.

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Rüyada yavru akrep görmek, zamanla haram mala bulaşmaya delalet eder. Rüyada akrep yavrusu görmek, kötülük uğruna boşuna çaba harcamaya ve emeğin karşılıksız kalmasına işaret eder.

Rüyada büyük akrep görmek

Rüyada büyük akrep görmek büyük bir tehlikeye delalet eder. Güçlü ve tehlikeli bir düşmana, rüya sahibinin tek başına karşı koymakta zorlanacağı bir zarara işaret eder. Akrebin iriliği, gelecek zararın da o ölçüde ağır olacağını haber verir.

Rüyada bir sürü akrep görmek

Rüyada bir sürü akrep görmek, çok sayıda rakip ve düşmana delalet eder. Rüyada akrepler görmek, rüya sahibinin çevresinde düşmanlığın arttığına ve aleyhinde çalışan kimselerin çoğaldığına işaret eder. Rüyada çok akrep görmek, rüya sahibine zarar vermek isteyen kimselerin sayısının fazla olduğuna delalet eder. Rüyada akrep sürüsü görmek, bu kimselerin ayrı ayrı değil hep birlikte hareket ettiğine yorulur. Rüyada iki akrep görmek, düşmanlığın tek kimseden ibaret olmadığını haber verir. Akreplerin yanması ise rakiplerin tamamının alt edileceğine delalet eder. Rüyada akrep yuvası görmek, rüya sahibinin henüz fark etmediği gizli bir tehlikeye delalet eder. Düşmanlığın belli bir merkezden beslendiğine ve zararın oradan geleceğine işaret eder.

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Rüyada yılan ve akrep görmek

Rüyada yılan ve akrep görmek, düşmanın tek kimse olmadığına delalet eder. Rüya sahibinin aleyhinde birden fazla kişinin birleştiğine, düşmanlığın hem yakın çevreden hem dışarıdan geleceğine işaret eder. Rüyada akrep ve yılan görmek, rüya sahibine zarar vermek isteyenlerin ayrı ayrı yerlerden çıkacağını haber verir. İki hayvanın bir arada görülmesi, gelecek zararın tek bir yönle sınırlı kalmayacağına yorulur.

Rüyada akrep kovalamak

Rüyada akrep kovalamak, düşmanın takibini sürdürmeye delalet eder. Rüya sahibinin kendisine zarar vermek isteyen kimseyi çevresinden uzaklaştırmak için harekete geçeceğine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin düşmanını tanıdığına ve artık ondan çekinmediğine de yorulur.

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Rüyada akrep yakalamak

Rüyada akrep yakalamak, iftira atan ve dedikodu yapan bir düşmanla yüz yüze gelmeye delalet eder. Rüya sahibinin aleyhinde konuşan kimseyi tanıyacağına ve onu suçüstü yakalayacağına işaret eder.

Rüyada akrepten kaçmak

Rüyada akrepten kaçmak, düşmanın arkadan gıybet ettiğine işaret eder. Rüya sahibinin yokluğunda aleyhinde konuşulduğuna ve bu sözlerden çekindiğine delalet eder. Akrepten korkmayan kimsenin düşmanı ise zararsızdır; korkmadan üzerine yürümek, düşmanlığın rüya sahibine tesir etmeyeceğine yorulur. Rüya sahibinin akrepten kaçması ile akrebin rüya sahibinden uzaklaşması ayrı rüyalardır. Akrebin kendiliğinden uzaklaştığı görülürse rüya, sağlık sorunlarına çözüm bulunacağına ve güzel günlerin geleceğine işaret eder.

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Rüyada uçan akrep görmek

Rüyada uçan akrep görmek, iş hayatında hilekâr biriyle karşılaşmaya delalet eder. Rüya sahibinin ticaretinde ya da işinde maddi zarar göreceğine de işaret eder. Rüyada çıngıraklı akrep görmek ise kıskanç ve hasetçi bir hasma yorulur.

Rüyada akrep yemek

Rüyada akrep yemek, akrebin pişmiş ya da çiğ olmasına göre tabir edilir. Pişmiş akrep yemek mala erişmeye delalet eder. Çiğ akrep yemek haram mal elde etmeye, helal olmayan bir kazanca işaret eder. Akrebi yutmak ise düşmanın sırlarını öğrenmeye yorulur.