Rüyada altın bilezik görmek kadın için süse, sevince ve artacak rızka; erkek için gam, keder ve darlığa delalet eder.

Rüyada altın bilezik görmek tabir edilirken ilk bakılan şey, rüya sahibinin bileziğe ne yaptığıdır. Bileziği takmak, satın almak, birine vermek, bulmak, kaybetmek ve bozdurmak hükmü ayrı yönlere çeker. Bileziğin tek mi yoksa çok sayıda mı göründüğü, kırık ya da sahte çıkması da tabiri değiştirir.

Rüyada altın bilezik görmek

Rüyada altın bilezik görmek, rüyayı gören kadın için süse, sevince, nimete ve bolluğa delalet eder. Bekâr olan kadın için nişan ve evlilik haberi sayılır, kısmetinin varlıklı bir taraftan açılacağına işaret eder. Evli olan için kısmetin genişlemesine, gelirin artmasına ve hanenin bereketlenmesine yorulur. Sahip olduğu ziynetin çoğalacağına ve çevresinde itibar göreceğine delalet eder. Ev halkının geçiminin rahatlayacağına, sofranın genişleyeceğine işaret eder.

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Aynı rüyayı erkek gördüğünde hüküm ters yöne döner. Erkek için altın bilezik gama, kedere ve maddi darlığa delalet eder. Kolun altınla bağlanması onun için sıkıntıya, borca ve omuza binecek sorumluluğa işaret eder. Erkek için bu rüya ayrıca fakirliğe ve haram yoldan gelecek mala yorulur.

Bu rüyanın ikinci yerleşik karşılığı mirastır. Rüya sahibinin hiç emek vermeden eline bir mal ya da para geçeceğine, beklemediği bir taraftan gelecek kısmete delalet eder. Rüyada altın bilezik başkanlığa, hikmete, hileye, kedere ve evlat ile kardeşe de yorulur.

Rüyada altın bilezik takmak

Rüyada altın bilezik takmak, rüyayı gören kadın için hayra yorulur. Bekâr olanın evleneceğine, evli olanın malının ve gelirinin artacağına delalet eder. Bileziği takan kadının çevresinde sözü dinlenen sayılı bir kimse olacağına işaret eder. Evin bereketine ve kazancın çoğalmasına da alamettir.

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Erkeğin altın bilezik taktığını görmesi hayra yorulmaz. Bu rüya onun için kederlenmeye ve dara düşmeye delalet eder; geçimini zorlaştıracak bir yükün altına gireceğine işaret eder.

Rüyada altın bilezik taktığını görmek aynı hükümdedir. Kadın için malın ve itibarın artmasına, erkek için sıkıntıya yorulur. Bileziğin bir başkasının eliyle takıldığını görmek ve kolda altın bilezik takılı görmek de bu tabirin içinde kalır.

Bileziğin taşıdığı bir başka hüküm mirastır. Rüyada altın bilezik takmak uzak bir akrabadan gelecek mala, girişilecek hayırlı işlere ve erkek evlada da delalet eder.

Rüyada koluna altın bilezik takmak

Rüyada koluna altın bilezik takmak, rüya sahibi kadınsa zenginleşmeye delalet eder. Bekâr olanı için maddi gücü yerinde bir kimseyle evliliğe işaret eder. Rüya sahibi erkekse aynı rüya keder ve sıkıntıya maruz kalmaya yorulur. Rüyada kola altın bilezik takmak da aynı yönde yorumlanır.

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Rüyada başkasının altın bileziğini takmak

Rüyada başkasının altın bileziğini takmak, girişilen işlerde başarıya delalet eder. Zorlukların kısa sürede aşılacağına ve iş hayatında yeni kapıların açılacağına işaret eder.

Rüyada kendi kolunda altın bilezik görmek

Rüyada kendi kolunda altın bilezik görmek, rüyayı gören kadın için kederli günlerin sona ermesine ve sıkıntının kalkmasına delalet eder. Bolluk ve bereket dönemine girileceğine, rızkın genişleyeceğine işaret eder. Erkek için kolda duran altın aynı hayra yorulmaz; onun için gama, kedere ve üzerine binecek maddi yüke delalet eder.

Bu rüyanın yerleşik bir karşılığı da mirastır. Rüya sahibinin emek vermeden bir mala konacağına işaret eder. Rüyada kolunda altın bilezik görmek ile rüyada kolda altın bilezik görmek arasında hüküm farkı yoktur.

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Rüyada elinde altın bilezik görmek ise kardeşler arasındaki dargınlığın biteceğine delalet eder. Yakınlardan birinin evleneceğine ve büyük fırsatların önüne çıkacağına yorulur.

Rüyada iki kolunda altın bilezik görmek

Rüyada iki kolunda altın bilezik görmek darlığa ve sıkıntıya delalet eder. Bilezikler ağır ve rahatsız edici görünüyorsa kederin artacağına işaret eder. Rüyada kollarında altın bilezik görmek de aynı anlama gelir; iki kolu birden kuşatan altın, hilekâr kimselerle karşılaşmaya yorulur.

Rüyada başkasının kolunda altın bilezik görmek

Rüyada başkasının kolunda altın bilezik görmek, sıkıntılı hâlin biteceğine ve bereketli bir işe girileceğine yorulur. Bileziği takan kadınsa o kimse için süse, sevince, evliliğe ve rızka delalet eder; erkekse onun darlığa düşeceğine işaret eder. Bu rüya gereksiz harcamaya ve paranın savrulmasına da delalet eder. Rüyada başkasının kolunda altın bilezikler görmek ve rüyada birinin kolunda altın bilezik görmek aynı tabire girer.

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Rüyada başkasının altın bilezik taktığını görmek

Rüyada başkasının altın bilezik taktığını görmek, yakın çevredeki bir kimsenin bolluğa kavuşacağına işaret eder. O bolluk yüzünden çıkacak kıskançlığa ve dedikodu sebebiyle araya girecek soğukluğa da delalet eder. Rüyada birinin altın bilezik taktığını görmek bu hükmün içindedir.

Rüyada tanıdık birinin kolunda altın bilezik görmek

Rüyada tanıdık birinin kolunda altın bilezik görmek, o kimse sayesinde çekilen bir sıkıntıdan kurtulmaya delalet eder. Tanıdık kişiyle birlikte bereketli bir işe girileceğine işaret eder.

Rüyada arkadaşının kolunda altın bilezik görmek, büyük bir ortaklığa girileceğine ve hayatın kolaylaşacağına işaret eder. Güvenilen kimselerin gerçek yüzünün görülmesine de delalet eder.

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Rüyada ölmüş birinin kolunda altın bilezik görmek

Rüyada ölmüş birinin kolunda altın bilezik görmek, vefat eden kimsenin kabrinde rahat ettiğine ve ruhunun huzurda olduğuna işaret eder. Rüya sahibi için de darlık çekmeyeceğine ve rahat bir hayat süreceğine delalet eder.

Rüyada ölmüş annesinin kolunda altın bilezik görmek, sorunların kısa sürede biteceğine, helal ve bol rızka delalet eder. Anne tarafından gelecek bir hayra ve elindeki yetkinin genişlemesine işaret eder. Rüyada annenin kolunda altın bilezik görmek de bu hayrı haber verir.

Rüyada altın bilezik almak

Rüyada altın bilezik almak, iş çevresinden faydalı kimselerle tanışmaya ve gelirin beklenenin üstüne çıkmasına işaret eder. Kurulacak yeni bağlantıların hayır getireceğine, kazancın umulandan fazla olacağına delalet eder. Uzun uğraştan sonra önemli bir işin tamamlanacağına yorulur. Miras ya da malın sorunsuz biçimde alınması da bu rüyanın alametidir. Rüyada altın bilezik aldığını görmek aynı tabire girer.

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Rüyada birinin altın bilezik vermesi

Rüyada birinin altın bilezik vermesi, bileziği veren kimse sayesinde bir sıkıntının sona ereceğine işaret eder. Rüya sahibinin çaba harcamadan kavuşacağı bir kazanca ve mirasa delalet eder. Rüyada birinden altın bilezik almak da aynı anlama gelir.

Rüyada ölüden altın bilezik almak, ticarete atılmaya ve yapılan işte ustalaşmaya işaret eder. Beklenen bir kısmete ve maddi rahatlığa delalet eder.

Rüyada altın bilezik hediye almak

Rüyada altın bilezik hediye almak, hiç çaba harcamadan bir anda zenginleşmeye delalet eder. Büyük bir kazanca ve mirasa işaret eder. Rüyayı gören kadınsa evliliğe, sevince ve müjdeli habere yorulur.

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Rüyada eşinin altın bilezik alması

Rüyada eşinin altın bilezik alması, eş tarafından gelecek gelire ve talihin açılmasına işaret eder. Karı koca arasındaki bağın güçleneceğine, aile bereketine ve sıkıntıların aşılacağına delalet eder.

Rüyada kırık altın bilezik görmek

Rüyada kırık altın bilezik görmek hastalığa, fakirliğe ve elden çıkacak mala delalet eder. Üzücü bir haber alınacağına ve maddi kayba uğranacağına işaret eder. Elde duran değerin eksileceğine, bir süre geçim darlığı çekileceğine ve işlerin durgun gideceğine yorulur. Rüya sahibinin umduğu kazancı elde edemeyeceği haberidir.

Rüyada altın bileziğin kırıldığını görmek aynı hükümdedir. Rüyada altın bileziğinin kırıldığını görmek de zarara ve üzüntüye delalet eder.

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Rüyada kolunda altın bilezik kırılması

Rüyada kolunda altın bilezik kırılması, kaçırılmış bir fırsata işaret eder. Az farkla elden giden kısmete ve tam ele geçmişken kaybedilen bir imkâna delalet eder.

Rüyada birden çok altın bilezik görmek

Rüyada birden çok altın bilezik görmek, nimetin çoğalacağına delalet eder. Bileziğin sayısı arttıkça gelecek hayır da o ölçüde büyür. Bu rüya bolluğa, berekete ve çevrede görülecek saygıya işaret eder. Rüya sahibinin malının ve itibarının birlikte artacağına yorulur.

Rüyada 4 tane altın bilezik takmak

Rüyada 4 tane altın bilezik takmak berekete ve nimete yorulur. Dört süslü bilezik görmek bütün üzüntülerin sona ereceğine ve rahat bir hayata delalet eder.

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Rüyada bir sürü altın bilezik görmek

Rüyada bir sürü altın bilezik görmek, çekilen sıkıntıların hafiflemesine ve eve girecek rızka delalet eder. Rüyada altın bilezikler takmak ve rüyada çok altın bilezik görmek de bu hayra işaret eder; kazancın çoğalmasına ve el genişliğine yorulur.

Rüyada 3 tane altın bilezik görmek

Rüyada 3 tane altın bilezik görmek, maddi ve manevi berekete, kazanca ve değerli dostluklara delalet eder. Rüyada koluna 3 tane altın bilezik takmak aynı yönde yorumlanır. Bileziği takan kişi tanıdıksa, o kimsenin desteğiyle sıkıntıdan kurtulmaya işaret eder.

Rüyada altın bilezik bulmak

Rüyada altın bilezik bulmak, beklenmedik bir yerden gelecek kısmete delalet eder. Hayırlı bir haber alınacağına ve miras yoluyla mal ya da para edinileceğine işaret eder. Bekâr kimse için varlıklı ve saygın biriyle evliliğe yorulur. Uzun süredir beklenen bir isteğin gerçekleşeceğinin müjdesidir. Bulunan bileziğin takıldığı görülürse hüküm değişmez, yine kısmete işaret eder.

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Rüyada birine altın bilezik vermek

Rüyada birine altın bilezik vermek, işlerin yoluna gireceğine ve borçların kapanacağına işaret eder. Hayırlı bir evliliğe delalet eder. Yapılan yardımın karşılığını görmeye, çevrede itibar kazanmaya ve sözünün geçmesine yorulur. Rüyada altın bilezik verdiğini görmek bu hüküm içindedir.

Rüyada birinin senden altın bilezik istemesi

Rüyada birinin senden altın bilezik istemesi, rüya sahibinin isteklerinin kolayca gerçekleşeceğine ve zorlukların geride kalacağına işaret eder. İsteyen kişi eşse sürpriz gelişmelere, vefat etmiş biriyse insanlara yapılacak yardıma ve kalıcı bir berekete delalet eder.

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Rüyada başkasına altın bilezik takmak

Rüyada başkasına altın bilezik takmak, o kimseye yapılacak iyiliğin karşılığını görmeye delalet eder. Çevrede itibar kazanmaya ve yürütülen işlerin düzelmesine işaret eder.

Rüyada altın bileziğin elden çıkması

Rüyada altın bileziğin elden çıkması, karşılığında bir şey geçtiyse ferahlığa ve rüya sahibinin üzerindeki yükün kalkmasına delalet eder. Bilezik hiçbir karşılık bırakmadan gittiyse hüküm zarar tarafındadır; eksilecek bir hayra, boşuna çekilecek üzüntüye ve araya girecek dargınlığa yorulur. Bileziğin kaybedilmesi, bozdurulması, çalınması ya da kolundan çıkarılması bu ölçüye göre ayrı ayrı tabir edilir.

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Rüyada altın bilezik kaybetmek

Rüyada altın bilezik kaybetmek, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey için boşuna üzülmeye delalet eder. Rüya sahibinin eline geçmeyecek bir beklentinin peşinde vakit harcayacağına, olmayacak bir işe gönül bağlayacağına işaret eder.

Rüyada altın bilezik bozdurmak

Rüyada altın bilezik bozdurmak, zararlı bir işten kurtulmaya ve iş için sermaye bulmaya delalet eder. İşlerin arka arkaya düzeleceği bir döneme girileceğine, üzüntü ve sıkıntının geride kalacağına yorulur.

Rüyada altın bileziklerinin çalındığını görmek

Rüyada altın bileziklerinin çalındığını görmek, aile huzuruna ve maddi rahatlığa delalet eder. İş hayatında elde edilecek büyük bir başarıya işaret eder. Araya birkaç üzücü olay girse de yürütülen işin bırakılmayacağına yorulur.

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Rüyada kolundan altın bilezik çıkarmak

Rüyada kolundan altın bilezik çıkarmak, arkadaşlarla çıkacak anlaşmazlığa ve dargınlığa delalet eder. Bir yakınla çatışmaya yol açacak hatalı bir adıma işaret eder.

Rüyada altın bileziğin cinsine ve görünüşüne göre tabiri

Bileziğin kalın, burma ve işlemeli görünmesi gelecek kazancın büyüklüğüne delalet eder. Altının gerçek olması hayrı kuvvetlendirir, sahte çıkması ise beklenen karşılığın zayıf olacağına işaret eder. Bileziğin beyaz altından olması hükmü hayır tarafında bırakır.

Rüyada altın burma bilezik görmek

Rüyada altın burma bilezik görmek, maddi durumun düzelmesine ve beklenen terfiye delalet eder. Üzüntü ve kederin sona ereceğine, aile ile iş hayatında huzura erileceğine işaret eder.

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Rüyada kalın altın bilezik görmek

Rüyada kalın altın bilezik görmek, emekle ortaya konan çalışmanın büyük kazanç getireceğine delalet eder. Birikmiş borcun kapanacağına ve güvenilir ortaklarla iş başarısına işaret eder.

Rüyada sahte altın bilezik görmek

Rüyada sahte altın bilezik görmek, miras, mal ya da aile içindeki bir beklentinin zayıf çıkacağına delalet eder. Dıştan kıymetli görünen fakat değeri az olan bir işe işaret eder. Sahte bilezik takmak ise çevredeki sahte dostluklara ve aldatıcı ilişkilere yorulur.

Rüyada beyaz altın bilezik görmek

Rüyada beyaz altın bilezik görmek, sorunlu ve üzüntülü günlerin geride kalacağına işaret eder. Zararlı kimselerin hayattan uzaklaşacağına ve yeni gelir yollarının açılacağına delalet eder.